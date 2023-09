La Superluna del raccolto di stasera: come vederla in Australia

By

Stasera sarà visibile la Superluna del raccolto di settembre, la quarta e ultima Superluna dell’anno. Sarà circa 22,600 chilometri più vicina alla Terra del solito, facendola apparire circa il 5% più grande e il 13% più luminosa di una luna piena media. Secondo l'Osservatorio di Sydney, la luna raggiungerà il suo punto più pieno alle 7:57 (AEST) di venerdì 29 settembre. Tuttavia, la NASA assicura che la luna apparirà piena anche sabato notte nel caso in cui vi perdeste il momento esatto.

Il momento migliore per osservare la luna piena è quando supera l'orizzonte, poiché in quel punto appare più grande. L'orario del sorgere della luna varierà a seconda della tua posizione in Australia. A Sydney il sorgere della luna avverrà alle 5:45, mentre a Melbourne sarà alle 6:11. Brisbane vedrà il sorgere della luna alle 5:37, Adelaide alle 6:08 e Perth alle 6:13 (tutta l'ora locale).

Una superluna è un termine usato per descrivere una luna piena che è più vicina alla Terra del solito, facendola apparire più grande e luminosa nel cielo notturno. La luna di stasera sarà a circa 361,867 chilometri dalla Terra, circa 22,604 chilometri più vicina della sua distanza media. La Superluna più vicina quest’anno si è verificata il 30 agosto, quando la Luna era a soli 357,200 chilometri dalla Terra.

Perché questa luna piena è chiamata la superluna del raccolto? Il nome luna del raccolto si riferisce al momento della raccolta, poiché è vicino all'inizio dell'autunno o all'equinozio autunnale nell'emisfero settentrionale. Questo periodo dell'anno è il momento in cui i raccolti raggiungono il picco e la luna splendente storicamente aiutava gli agricoltori a lavorare più tardi per raccogliere i raccolti prima del primo gelo. Diverse tribù indigene negli Stati Uniti danno nomi diversi alla luna piena di settembre, come la luna produttrice di mais, la luna dalle foglie marroni e la luna autunnale.

Mentre molte persone associano la luna del raccolto al colore arancione quando inizia a sorgere, tutte le lune piene possono apparire in questo modo. Secondo EarthSky, il colore è il risultato dell'atmosfera più densa della Terra vicino all'orizzonte rispetto a quando la Luna è in alto. Godetevi lo spettacolo della superluna del raccolto di stasera!

