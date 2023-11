Nuove scoperte fossili rivelano la migrazione di Ekgmowechashala, un primate simile ai lemuri

Recenti scoperte fossili hanno fatto luce sui modelli migratori e sulla storia evolutiva di Ekgmowechashala, un primate simile a un lemure che un tempo abitava il Nord America. I fossili forniscono preziose informazioni sul mondo che esisteva milioni di anni fa e offrono un’affascinante storia di adattamento e sopravvivenza.

Gli scienziati hanno stabilito che Ekgmowechashala, che in Sioux significa “piccolo uomo gatto”, molto probabilmente è migrato dalla Cina al Nord America attraverso il ponte terrestre di Bering. Questa scoperta risolve un mistero di lunga data in biologia e mette in luce la connessione tra i primati in diverse parti del mondo.

La storia dei primati nel Nord America è affascinante. I reperti fossili indicano che varie specie di primati prosperarono in quelli che oggi sono gli Stati Uniti e il Canada. Questi primati arrivarono inizialmente nel Nord America dall'Africa, potenzialmente attraversando l'Oceano Atlantico su zattere di vegetazione. L'era dell'Eocene, caratterizzata da temperature torride e paesaggi rigogliosi, fornì un habitat ideale per questi primati.

Tuttavia, questo paradiso dei primati non durò per sempre. Un significativo evento di cambiamento climatico chiamato Grande Coupure si è verificato circa 34 milioni di anni fa, provocando un’estinzione di massa che ha colpito gravemente i primati. L'improvviso arrivo del freddo e la scomparsa delle foreste pluviali si sono rivelati troppo difficili per la sopravvivenza di queste creature.

È interessante notare che i fossili di Ekgmowechashala furono ritrovati alcuni milioni di anni dopo l'estinzione di massa. Ciò ha sollevato la questione del perché questa particolare specie di primati sia riuscita a sopravvivere mentre altre no. Un recente studio condotto dall’Università del Kansas fornisce una risposta a questo enigma.

I ricercatori hanno confrontato i molari superiori di fossili cinesi simili a Ekgmowechashala, noti come Paleohoditi, con i fossili nordamericani. L’analisi ha rivelato una sorprendente somiglianza, confermando una stretta relazione evolutiva. Questa scoperta suggerisce che Ekgmowechashala non era una reliquia o un sopravvissuto dei primi primati del Nord America, ma piuttosto una specie immigrata che si evolse in Asia e successivamente migrò nel Nord America attraverso il ponte terrestre di Bering.

Nel grande schema dell'evoluzione, la presenza di Ekgmowechashala nel Nord America fu di breve durata. La specie apparve diversi milioni di anni dopo gli altri primati, per poi scomparire subito dopo. Questo fenomeno, noto come “taxon di Lazzaro”, evidenzia la natura transitoria della vita e le dinamiche in continua evoluzione degli ecosistemi.

Lo studio della migrazione e della sopravvivenza di Ekgmowechashala sullo sfondo di significativi cambiamenti ambientali offre lezioni preziose per comprendere come gli organismi si adattano e prosperano in condizioni diverse. In un’era di cambiamenti climatici e conservazione delle specie, questi risultati sono in sintonia con le sfide affrontate dagli organismi contemporanei, compreso l’uomo.

FAQ:

D: Cos'è il ponte terrestre di Bering?

R: Il ponte terrestre di Bering era una massa continentale che collegava le attuali Alaska e Siberia durante i periodi di glaciazione quando il livello del mare era più basso.

D: Cos'è un taxon Lazarus?

R: Un taxon Lazarus si riferisce a una specie che riappare nella documentazione fossile molto tempo dopo che si credeva si fosse estinta.

D: Quando Ekgmowechashala è migrato in Nord America?

R: Ekgmowechashala migrò nel Nord America circa 30 milioni di anni fa.

D: Come sono arrivati ​​i primati in Nord America dall'Africa?

R: Gli scienziati ipotizzano che i primati africani abbiano attraversato l'Oceano Atlantico su zattere vegetali.

Fonte:

– [Link all'Università del Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Giornale dell'evoluzione umana.