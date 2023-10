Nuove intuizioni sull'origine e l'evoluzione dell'Universo

Il mistero dietro le origini e l'evoluzione del nostro vasto universo ha sempre affascinato sia scienziati che filosofi. Ora, un progetto innovativo chiamato simulazioni FLAMINGO mira a far luce su queste domande fondamentali utilizzando simulazioni computerizzate avanzate.

Queste simulazioni, condotte su un potente supercomputer presso la struttura DiRAC nel Regno Unito, ci offrono un’opportunità unica di esplorare la complessa interazione di vari componenti cosmici. Dalla materia normale, che comprende stelle, galassie e tutte le entità tangibili alla nostra portata; alla materia oscura, l'enigmatica sostanza responsabile delle misteriose forze gravitazionali; e l'energia oscura, la forza sconosciuta che spinge la rapida espansione dell'universo: FLAMINGO non lascia nulla di intentato.

La più grande di queste simulazioni coinvolge ben 300 miliardi di particelle, ciascuna rappresentante la massa di una piccola galassia, che occupa un vasto spazio cubico che si estende per 10 miliardi di anni luce. Per affrontare questa immensa sfida computazionale, gli astronomi hanno sviluppato il codice SWIFT, che distribuisce in modo efficiente l’enorme carico di lavoro su 30mila CPU.

Sebbene FLAMINGO sia dotato della promessa di fornire risposte alle domande più profonde che circondano le nostre origini, i suoi risultati iniziali sono stati a dir poco notevoli. Sono stati pubblicati articoli scientifici che descrivono in dettaglio i metodi delle simulazioni, la presentazione e i risultati specifici, con un articolo che affronta l'intrigante tensione del “sigma 8”.

Questa tensione nasce da un’analisi della radiazione cosmica di fondo a microonde, un debole residuo del Big Bang, che suggerisce che l’aggregazione della materia nell’universo dovrebbe essere più pronunciata di quanto osservato. Incorporando una gamma completa di variabili, i ricercatori speravano di risolvere questa discrepanza e di offrire preziose informazioni sul modello della materia oscura fredda.

Sebbene la risoluzione completa della tensione rimanga sfuggente, le simulazioni di FLAMINGO hanno svelato un dettaglio cruciale: la necessità di includere la materia normale, accanto alla materia oscura, per previsioni più accurate. Mentre quest’ultima domina le interazioni gravitazionali, la presenza della materia normale, con le sue interazioni aggiuntive come la pressione delle radiazioni e i venti galattici, non può essere trascurata. Il suo contributo ha il potenziale per colmare il divario tra modelli e osservazioni.

Incorporare la materia normale nelle simulazioni presenta ulteriori difficoltà a causa delle sue complesse interazioni. Tuttavia, il team FLAMINGO ha sfruttato le tecniche di apprendimento automatico per calibrare gli effetti dei venti galattici. Confrontando le previsioni di varie simulazioni con i dati del mondo reale, hanno compiuto un passo significativo verso una comprensione più completa della formazione e della struttura dell'universo.

Sebbene i dati di FLAMINGO non siano ancora disponibili al pubblico a causa delle loro enormi dimensioni, le implicazioni del progetto per la nostra comprensione del cosmo sono senza dubbio profonde. Mentre continuiamo a esplorare le origini e l'evoluzione del nostro universo, FLAMINGO rappresenta una testimonianza della nostra incessante ricerca della conoscenza e delle incredibili capacità della moderna astronomia computazionale.

