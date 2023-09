La capsula della NASA atterra con successo, riportando indietro il più grande campione di asteroide mai visto

Una capsula della NASA è atterrata con successo nello Utah, segnando la fine di un viaggio spaziale durato sette anni e portando con sé il più grande campione di asteroidi mai raccolto. Si prevede che il campione, prelevato dall’asteroide Bennu, fornirà preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sull’abitabilità della Terra. Il capo della NASA Bill Nelson ha definito la missione storica e ha affermato che la polvere degli asteroidi darà agli scienziati uno sguardo straordinario sugli inizi del nostro sistema solare.

La sonda Osiris-Rex, lanciata nel 2016, ha raccolto circa 250 grammi di polvere dalla superficie rocciosa di Bennu. Sebbene possa sembrare una piccola cifra, la NASA ritiene che contribuirà notevolmente alla nostra comprensione degli asteroidi che potrebbero potenzialmente minacciare la Terra. La scienziata della NASA Amy Simon ha paragonato il ritorno del campione allo storico ritorno delle rocce lunari del programma Apollo.

La capsula Osiris-Rex è stata rilasciata dalla sonda e ha effettuato un'ardente discesa attraverso l'atmosfera terrestre, atterrando infine nello Utah Test and Training Range. Nonostante alcune complicazioni con l'apertura del paracadute, la capsula è rimasta intatta e non è stata danneggiata. Successivamente è stato trasportato in una camera bianca per ulteriori esami.

Il campione raccolto verrà portato al Johnson Space Center di Houston per ulteriori studi, i cui risultati iniziali saranno annunciati a ottobre. La maggior parte del campione sarà preservata per le generazioni future, mentre una parte verrà utilizzata subito per esperimenti. Parte del campione verrà inviato anche in Giappone e Canada per ricerche collaborative.

Lo studio dei campioni di asteroidi è importante perché contengono materiali risalenti a miliardi di anni fa e possono fornire informazioni sulle origini e sull’evoluzione del sistema solare. Analizzando questi campioni, gli scienziati sperano di scoprire di più sulla nostra storia delle origini.

Fonte:

– Televisione della NASA

– Agenzia di stampa Afp