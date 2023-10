Il potenziale delle onde di Alfvén nel domare gli elettroni in fuga per l'energia da fusione

Sfruttare il potere della fusione è una grande promessa come fonte di energia pulita e praticamente illimitata. Tuttavia, per ottenere una reazione di fusione sulla Terra è necessario riscaldare la materia a temperature estreme, creando un plasma surriscaldato. La sfida sta nel mantenere la stabilità del plasma, poiché possono verificarsi interruzioni che portano al rilascio di elettroni in fuga e al danneggiamento del reattore.

In un recente studio, gli scienziati del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) hanno proposto una soluzione per mitigare i danni causati dalle interruzioni. Concentrandosi sugli elettroni in fuga, che sono uno dei componenti più dannosi delle interruzioni, i ricercatori hanno scoperto che questi elettroni generano un tipo unico di onda elettromagnetica all’interno del plasma chiamata onde di Alfvén. Queste onde, previste per la prima volta dal fisico svedese Hannes Alfvén, agiscono come freni per gli elettroni ad alta energia, rallentandone la crescita potenzialmente distruttiva.

La scoperta delle onde di Alfvén offre speranza per lo sviluppo di reattori a fusione più sicuri ed efficienti. La loro efficacia nel frenare la formazione di elettroni in fuga dipende da vari parametri del plasma, che possono essere influenzati dalla progettazione del reattore. Sebbene non vi siano ancora proposte concrete per l’implementazione, il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) in Francia e i reattori DIII-D e ASDEX Upgrade sono potenziali candidati per applicazioni sperimentali.

Questa svolta non solo onora l'eredità di Alfvén, ma apre anche le porte a una nuova era nella progettazione dei reattori a fusione. Mentre gli scienziati continuano a esplorare il potenziale delle onde di Alfvén, potremmo essere un passo avanti verso il raggiungimento di energia pulita e abbondante attraverso la fusione.

Riferimento: Chang Liu et al, Simulazione autoconsistente dell'eccitazione di Compressional Alfvén Eigenmodes e Runaway Electron Diffusion in Tokamak Disruptions, Phys. Rev. Lett (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102