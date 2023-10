Le galassie luminose dell'Universo primordiale: spiegazione

By

Utilizzando il telescopio spaziale James Webb (JWST), gli astronomi hanno fatto una scoperta sorprendente sulle galassie luminose nell'universo primordiale. Le simulazioni al computer hanno rivelato che queste galassie sono più luminose del previsto per la loro epoca, probabilmente a causa di esplosioni di massicce formazioni stellari.

Quando il JWST iniziò le sue operazioni scientifiche nel 2022, rilevò rapidamente galassie ad alto spostamento verso il rosso. Sembrava che queste galassie esistessero nell’universo prima di quanto mai osservato prima. Si è scoperto anche che erano più luminosi di quanto previsto dal modello standard della cosmologia. Ciò ha portato i ricercatori a mettere in dubbio la validità del modello standard.

Tuttavia, le simulazioni condotte da un team del Caltech guidato da Guochao Sun hanno fornito una nuova spiegazione. Le simulazioni suggeriscono che le galassie osservate dal JWST sono luminose perché hanno attraversato un periodo di intensa formazione stellare. Questa esplosione di formazione stellare emette lampi di luce, facendo apparire le galassie più luminose.

Starburst come questi non sono rari e possono verificarsi nelle galassie odierne, spesso a seguito di collisioni galattiche. Quando le galassie si scontrano, il gas molecolare viene sollevato, provocandone la frammentazione e il collasso, portando alla formazione di stelle. Nell’universo primordiale, dove le condizioni erano tumultuose, le galassie potrebbero non aver accresciuto il materiale destinato alla formazione stellare a un ritmo costante.

Secondo Claude-André Faucher-Giguère della Northwestern University, “Ciò che pensiamo accada è che si formi un’esplosione di stelle, poi qualche milione di anni dopo quelle stelle esplodono come supernove. Il gas viene espulso [dalla galassia] e poi vi ricade per formare nuove stelle, guidando il ciclo di formazione stellare”.

Le simulazioni si allineano con il modello di crescita gerarchica delle galassie presentato nel modello standard della cosmologia. Ciò suggerisce che le galassie erano più piccole nell’universo primordiale e crescevano accumulando nubi intergalattiche di gas e fondendosi con altre galassie. Man mano che le galassie diventavano più grandi, erano in grado di trattenere più materiale di formazione stellare, regolando il tasso di formazione stellare.

I risultati di queste simulazioni, che riproducono accuratamente la luminosità e l’abbondanza delle galassie osservate, sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.

