Il mondo alieno di WASP-17 b: Alla scoperta di straordinarie nuvole di quarzo

Nel vasto regno degli esopianeti, WASP-17 b si distingue come un mondo veramente alieno. Scoperto nel 2009 e situato a circa 1320 anni luce dalla Terra, questo gigante gassoso possiede alcune caratteristiche notevoli che lo differenziano dal nostro familiare sistema solare. Con una dimensione 1.9 volte quella di Giove e una massa solo 0.78 volte quella di Giove, WASP-17 b è considerato uno dei pianeti più “gonfi” conosciuti.

Ciò che distingue veramente WASP-17 b è la sua vicinanza alla sua stella madre e la sua conseguente classificazione come “Giove caldo”. Completando un'orbita in soli 3.7 giorni terrestri, WASP-17 b risiede pericolosamente vicino alla sua stella. Questa stretta vicinanza non solo porta a intense radiazioni, ma fa anche sì che il pianeta sia bloccato in base alle maree, con un lato costantemente rivolto verso la stella e l’altro lato sempre rivolto verso lo spazio.

A causa della vicinanza del pianeta alla sua stella, la sua temperatura sale a circa 1550 Kelvin o intorno a 1280 gradi Celsius sul lato diurno. Queste temperature potrebbero non essere così estreme come quelle di altri esopianeti, come WASP-76 b, dove le temperature superficiali possono raggiungere i 2400 gradi Celsius, ma danno comunque luogo a fenomeni straordinari.

Il James Webb Space Telescope (JWST), il telescopio spaziale più avanzato mai lanciato, ha recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria attorno a WASP-17 b. Utilizzando il suo strumento a infrarosso medio (IRI), il JWST ha rilevato particelle di silice pura (SiO2), o quarzo, nell'atmosfera dell'esopianeta. Questa è la prima volta che il quarzo viene osservato attorno a un pianeta extrasolare.

Precedenti osservazioni delle atmosfere degli esopianeti hanno rivelato silicati ricchi di magnesio, come olivina e pirosseno, ma fino ad ora non era stato rilevato quarzo puro. I risultati suggeriscono che il quarzo osservato nell’atmosfera di WASP-17 b potrebbe essere gli elementi costitutivi di grani più grandi di silicati trovati su esopianeti più freddi e nane brune.

Esaminare la composizione delle nubi degli esopianeti è fondamentale per comprendere le condizioni generali e i processi di formazione. La presenza di quarzo nell’atmosfera indica l’inventario ambientale di diversi materiali e offre spunti su come modellano il pianeta.

Anche se c’è ancora molto da scoprire sulle nubi di quarzo su WASP-17 b, gli scienziati sospettano che esistano principalmente lungo la linea terminatrice, il confine tra il lato diurno e quello notturno del pianeta. La quantità esatta di quarzo rimane incerta, ma è chiaro che WASP-17 b continua a sorprenderci con le sue caratteristiche ultraterrene.

FAQ

Cosa rende WASP-17 b un esopianeta alieno?

WASP-17 b è considerato un pianeta extrasolare alieno a causa delle sue caratteristiche significativamente diverse rispetto ai pianeti del nostro sistema solare. È un gigante gassoso molto più grande di Giove ma ha meno massa, il che lo rende eccezionalmente “gonfio”. Inoltre, la sua vicinanza alla stella madre e la rotazione bloccata dalle maree contribuiscono alla sua natura aliena.

Qual è il significato della scoperta di nubi di quarzo attorno a WASP-17 b?

Il rilevamento di nubi di quarzo nell’atmosfera di WASP-17 b è significativo perché fornisce informazioni sulle condizioni generali del pianeta e su come i diversi materiali si uniscono per modellare il suo ambiente. Questa scoperta aiuta gli scienziati a comprendere meglio gli esopianeti e i loro processi di formazione.

Come ha fatto il telescopio spaziale James Webb a fare questa scoperta?

Il telescopio spaziale James Webb ha osservato WASP-17 b per circa dieci ore utilizzando il suo strumento per il medio infrarosso (IRI). Misurando l'effetto che il passaggio attraverso l'atmosfera dell'esopianeta aveva sulla luce stellare, il telescopio ha identificato un segnale unico che poteva essere spiegato solo dalla presenza di nubi di quarzo nell'atmosfera.

Perché la vicinanza di WASP-17 b alla sua stella è significativa?

La vicinanza di WASP-17 b alla sua stella provoca radiazioni intense e temperature estreme sul suo lato diurno. Queste condizioni danno origine a fenomeni straordinari e contribuiscono alla natura aliena dell’esopianeta. Comprendere gli effetti della prossimità stellare aiuta gli scienziati a comprendere la diversità dei sistemi esoplanetari.