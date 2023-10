Approfondimenti sulle orbite e sulla composizione dei pianeti nani rivelati dal telescopio spaziale James Webb

Un recente studio condotto da un team internazionale di astronomi ha utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per osservare e studiare tre pianeti nani nella cintura di Kuiper: Sedna, Gonggong e Quaoar. Le osservazioni sono state condotte utilizzando lo spettrometro nel vicino infrarosso di Webb (NIRSpec) e hanno fornito nuove informazioni sulle orbite e sulla composizione di questi oggetti distanti.

La Cintura di Kuiper è una regione ai margini del nostro sistema solare popolata da oggetti. È stata fonte di scoperte scientifiche e ha svolto un ruolo cruciale nella comprensione della storia del nostro sistema solare. La disposizione degli oggetti della cintura di Kuiper (KBO), noti anche come oggetti transnettuniani (TNO), fornisce preziose informazioni sulle correnti gravitazionali che hanno modellato il sistema solare e suggerisce una storia dinamica delle migrazioni planetarie.

Lo studio, condotto da Joshua Emery della Northern Arizona University, ha rivelato che i tre pianeti nani nella fascia di Kuiper presentano composizioni e caratteristiche orbitali interessanti. Le osservazioni hanno mostrato la presenza di idrocarburi leggeri e molecole organiche complesse che si ritiene siano il risultato dell'irradiazione del metano.

Lavori precedenti suggerivano che questi pianeti nani potrebbero avere ghiacci volatili sulla loro superficie simili ad altri corpi transnettuniani come Plutone ed Eris. Tuttavia, le orbite distinte di Sedna, Gonggong e Quaoar hanno sollevato dubbi sulla presenza di queste sostanze volatili a causa dei diversi regimi di temperatura e degli ambienti di irradiazione a cui sono sottoposti.

Utilizzando lo strumento NIRSpec di Webb, il team ha osservato tutti e tre i pianeti nani nello spettro del vicino infrarosso. Gli spettri risultanti hanno mostrato un'abbondanza di etano (C2H6) su tutti e tre i corpi, con Sedna che mostrava i livelli più alti. Su Sedna sono stati rilevati anche acetilene (C2H2) ed etilene (C2H4). Queste molecole sono prodotti dell'irradiazione diretta del metano. Le differenze nell'abbondanza di queste molecole sono attribuite alle variazioni di temperatura e di irradiazione degli ambienti sperimentati dai pianeti nani.

Queste nuove intuizioni fornite dalle osservazioni JWST contribuiscono alla nostra comprensione della fascia di Kuiper e delle dinamiche del sistema solare esterno. Studiando la composizione e le orbite di questi oggetti distanti, gli scienziati possono continuare a scoprire la ricca storia e l'evoluzione del nostro vicinato cosmico.

Definizioni:

– Cintura di Kuiper: una regione ai margini del nostro sistema solare oltre l’orbita di Nettuno costituita da innumerevoli oggetti ghiacciati.

– Oggetti Transnettuniani (TNO): oggetti che orbitano oltre l’orbita di Nettuno nei bordi esterni del sistema solare.

– James Webb Space Telescope (JWST): un telescopio spaziale lanciato dalla NASA progettato per osservare l'universo nella luce infrarossa.

– Spettrometro del vicino infrarosso (NIRSpec): uno strumento sul JWST che misura l'intensità della luce nella gamma del vicino infrarosso.

– Pianeti nani: corpi celesti che orbitano attorno al Sole, non sono lune e hanno una forma quasi sferica ma non hanno liberato le loro orbite da altri detriti.

– Irradiazione del metano: il processo in cui le molecole di metano vengono esposte alle radiazioni, con conseguente formazione di altre molecole.

Fonte:

– Emery, JP et al. (2023) “Prestampa dello studio su Sedna, Gonggong e Quaoar” (Icarus)

– NASA – Missione del telescopio spaziale James Webb