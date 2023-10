Il panorama in evoluzione della comunità online autistica

Internet è stato a lungo un rifugio per gli individui nello spettro autistico, fornendo loro un senso di comunità e connessione. Tuttavia, il panorama della comunità online autistica sta cambiando rapidamente, lasciando molti isolati e disconnessi.

In passato, Internet era un luogo in cui gli autistici potevano trovare conforto e comprensione. Era uno spazio creato da e per loro, dove potevano esprimersi liberamente e connettersi con persone che la pensavano allo stesso modo. Forum online, blog e bacheche sono serviti come luoghi di ritrovo per gli autistici per condividere le loro esperienze, interessi e passioni.

Tuttavia, l’ascesa dei social media e la crescente corporativizzazione di Internet hanno avuto un profondo impatto sulla comunità online autistica. Le piattaforme di social media come Facebook hanno spostato l’attenzione dalle comunità di nicchia a un’esperienza più mainstream e omogeneizzata. Le voci e le prospettive uniche degli individui autistici sono state oscurate dal desiderio di attrazione e coinvolgimento di massa.

Questo cambiamento ha fatto sì che molti autistici si sentissero emarginati ed esclusi dagli spazi online che una volta chiamavano casa. Il senso di appartenenza e di comprensione che un tempo si trovava in queste comunità è andato perduto. Gli individui autistici trovano più difficile connettersi con altri che condividono le loro esperienze e interessi, portando ad un aumento dei sentimenti di isolamento e alienazione.

I cambiamenti nella comunità online autistica rispecchiano tendenze sociali più ampie di emarginazione degli individui neurodiversi. Le forze del capitale danno priorità al profitto e all’attrattiva mainstream rispetto ai bisogni e ai desideri della comunità autistica. Di conseguenza, gli autistici si ritrovano alle prese con un senso di smarrimento e di mancanza di accettazione.

Sebbene Internet continui a essere un potente strumento di connessione, comunicazione ed espressione, è fondamentale riconoscere e affrontare le sfide affrontate dagli individui autistici negli spazi online. È necessario compiere sforzi per creare comunità inclusive e solidali in cui gli autistici possano trovare l’accettazione e la comprensione che cercano.

