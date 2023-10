La Stazione Spaziale Internazionale si avvicina a 25 anni di eccellenza orbitale

By

Negli ultimi 25 anni, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha svolto un ruolo fondamentale nel far progredire la nostra comprensione dell’esplorazione spaziale. Mentre la ISS si avvicina al traguardo del suo quarto di secolo, vale la pena riflettere sui preziosi contributi che ha dato alla ricerca scientifica e sulle lezioni che ci ha insegnato sulla vita e sul lavoro a gravità zero.

Fin dalla sua nascita, la ISS è stata la casa di astronauti di varie nazioni e ha facilitato esperimenti rivoluzionari che esplorano gli effetti dell'assenza di gravità, delle radiazioni e di altri fenomeni extraterrestri sugli organismi viventi. Gli scienziati hanno anche condotto studi su argomenti che vanno dalla materia oscura e dai raggi cosmici agli strati di ozono della Terra. La conoscenza acquisita da questi esperimenti è stata preziosa per aprire la strada a future missioni spaziali di lunga durata sulla Luna, su Marte e oltre.

Nonostante i suoi successi, la ISS non è priva di sfide. La navicella spaziale ha già superato di un decennio la sua durata operativa prevista ed è alle prese con un numero crescente di problemi, tra cui perdite d’aria e guasti ai propulsori. Le dure condizioni dello spazio aggravano questi problemi e le vibrazioni causate dagli attracchi delle astronavi e dai movimenti dell’equipaggio ne accelerano il deterioramento.

Date queste complicazioni, la NASA ha preso la difficile decisione di terminare la ISS e di farla uscire deliberatamente dall'orbita nell'Oceano Pacifico entro il 2031. Tuttavia, l'agenzia spaziale ci assicura che i rischi associati alla sua discesa saranno minimi, con la possibilità che eventuali detriti cadano. depositarsi sul fondo dell’oceano senza impatti significativi a lungo termine.

Mentre salutiamo l’ISS, è naturale chiedersi se l’investimento di 120 miliardi di sterline fosse giustificato. I critici sostengono che i fondi avrebbero potuto essere meglio assegnati a progetti alternativi, come il Superconducting Super Collider. La cancellazione dei finanziamenti per questo collisore ha permesso all’Europa di costruire il Large Hadron Collider, che ha compiuto notevoli progressi scientifici.

Tuttavia, il futuro delle stazioni spaziali rimane luminoso. Paesi come Stati Uniti, Europa, Giappone, Canada e India stanno tutti sviluppando attivamente i propri laboratori orbitanti. La Cina, d’altro canto, ha già creato la propria stazione con equipaggio permanente, Tiangong. Gli Stati Uniti, in collaborazione con altre nazioni, progettano di costruire una versione più piccola della ISS chiamata Gateway che orbiterà attorno alla Luna. Anche aziende private come Axiom stanno entrando nel mercato dell’esplorazione spaziale, con l’obiettivo di espandere la ISS e lanciare le proprie stazioni spaziali. Questi sforzi dimostrano che l’esplorazione spaziale continuerà ad evolversi con la partecipazione sia dei governi che degli imprenditori.

FAQ:

D: La ISS ha avuto uno scopo significativo durante la sua esistenza?

R: Assolutamente. L’ISS ha fornito informazioni preziose sulla vita e sul lavoro a gravità zero, fondamentali per le future missioni spaziali.

D: I fondi utilizzati per la ISS avrebbero potuto essere investiti meglio altrove?

R: Si ritiene opportuno reindirizzare gli investimenti verso progetti alternativi come il Superconducting Super Collider, che avrebbe potuto produrre scoperte significative.

D: Cosa sostituirà la ISS?

R: Paesi come gli Stati Uniti, l’Europa e la Cina hanno in programma di sviluppare le proprie stazioni spaziali, mentre le aziende private stanno entrando nel settore con i propri ambiziosi progetti di stazioni spaziali.

D: In che modo le aziende private contribuiranno all’esplorazione spaziale?

R: Società private come Axiom stanno espandendo la ISS e creando le proprie stazioni spaziali, introducendo nuove prospettive e concorrenza nel campo dell'esplorazione spaziale.