L'impatto dei cambiamenti climatici sul rumore sottomarino negli oceani del mondo

Un recente studio pubblicato sulla rivista PeerJ rivela che gli oceani del mondo stanno registrando un aumento dei livelli di rumore sottomarino a causa del cambiamento climatico. Condotto dai ricercatori del NIOZ e dell'Università di Utrecht, lo studio si concentra sugli effetti della temperatura e dell'acidità dell'acqua sulla propagazione del suono sottomarino.

Utilizzando modelli matematici e scenari climatici forniti dal comitato climatico delle Nazioni Unite IPCC, i ricercatori esplorano l’impatto dei cambiamenti climatici sul rumore oceanico. Scoprono che man mano che le emissioni di gas serra continuano ad aumentare, l’acqua di mare diventa più acida. Se combinato con l’aumento della temperatura dell’oceano, questa maggiore acidità consente ai suoni sottomarini di viaggiare più lontano nella maggior parte delle regioni dell’oceano.

Uno dei risultati più importanti dello studio è che entro la fine del secolo il rumore generato dalle navi sarà cinque volte più forte in alcune località. Questo significativo aumento del rumore avrà profonde implicazioni per la vita marina, poiché interferirà con il comportamento e la comunicazione di molte specie di pesci e mammiferi marini.

Inoltre, lo studio rivela che i cambiamenti negli strati di temperatura in tutto l’oceano, in particolare nell’Oceano Atlantico settentrionale, creeranno un “canale sonoro” separato che funziona come un tunnel, trasportando i suoni molto più lontano. Ciò si tradurrà in un aumento di sette decibel dei livelli sonori sottomarini in questa regione entro la fine del secolo, pari a quasi cinque volte l’aumento dell’energia sonora sottomarina.

Si prevede che l’impatto di questi cambiamenti sul rumore sottomarino sarà sostanziale, anche in scenari climatici moderati. La vita marina fa molto affidamento sul suono per la comunicazione, poiché la visibilità sott'acqua è limitata. L’aumento del rumore generato dall’uomo interromperà questa comunicazione e avrà effetti di vasta portata sull’intero ecosistema marino.

I ricercatori sono attivamente coinvolti nella misurazione dei suoni sottomarini per ottenere una migliore comprensione delle sfide poste dall’aumento del rumore sottomarino. Attraverso una combinazione di ricerca teorica e sperimentale, mirano a fornire informazioni cruciali sulla protezione della vita marina di fronte al cambiamento climatico.

In conclusione, poiché i cambiamenti climatici continuano ad alterare la struttura termica degli oceani, i crescenti livelli di rumore sottomarino pongono rischi significativi per gli ecosistemi marini. La conoscenza acquisita da questi studi è essenziale per comprendere e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla vita marina.

Fonte:

– PeerJ

– NIOZ

- Università di Utrecht