Il rover Perseverance si avvicina all'esplorazione dell'unità di carbonato marziano

By

Il rover Perseverance è sul punto di raggiungere una destinazione importante su Marte: l'unità carbonatica marginale. Gli scienziati della NASA aspettavano con impazienza questo momento, poiché l'unità di carbonato ha svolto un ruolo cruciale nella scelta del cratere Jezero come sito di atterraggio del rover.

L'unità carbonatica marginale si trova lungo il bordo interno del bordo occidentale del cratere Jezero. È uno strato che presenta segni distinti di un minerale chiamato carbonato. Sulla Terra, i carbonati si trovano tipicamente nei banchi poco profondi dei laghi d’acqua dolce o alcalini. Si ritiene che un processo simile possa essersi verificato su Marte miliardi di anni fa, dove le acque di un lago nel cratere Jezero depositarono lo strato di carbonato lungo le sue rive.

I carbonati sono di grande interesse per gli scienziati per molteplici ragioni. In primo luogo, forniscono preziose informazioni sull’antica atmosfera di Marte. I carbonati si formano attraverso reazioni chimiche che coinvolgono l'anidride carbonica dell'atmosfera che reagisce con l'acqua liquida. Studiando la presenza, l'abbondanza e la composizione isotopica dei carbonati, gli scienziati possono dedurre i livelli passati di CO₂ nell'atmosfera di Marte e ottenere una migliore comprensione della sua storia climatica.

Inoltre, i minerali di carbonato hanno il potenziale per preservare le prove della vita antica, se esistesse su Marte. Quando i carbonati precipitano nelle prime fasi della formazione delle rocce, possono catturare e conservare istantanee dell’ambiente in cui si sono formati, compresi eventuali segni di vita microbica.

L'esplorazione dell'unità carbonatica marginale da parte di Perseverance comporterà un'attenta analisi dei campioni di roccia nella speranza di scoprire preziose informazioni sul passato di Marte. I sofisticati strumenti del rover verranno utilizzati per studiare la composizione, la struttura e la potenziale presenza di molecole organiche all'interno dei carbonati.

Questo entusiasmante passo nella missione ci avvicina a svelare i misteri di Marte e ad approfondire la nostra comprensione della sua passata abitabilità. I dati raccolti dall’unità di carbonato marginale possono fornire indizi cruciali sull’antico clima di Marte e sulla possibilità di vita microbica passata sul pianeta rosso.

Definizioni:

– Carbonato: minerale che si forma attraverso la reazione chimica tra anidride carbonica e acqua liquida, spesso presente nei laghi d’acqua dolce o alcalini.

– Cratere Jezero: il sito di atterraggio su Marte del rover Perseverance della NASA, scelto per il suo potenziale di contenere prove della vita microbica passata.

Fonte: NASA/JPL-Caltech