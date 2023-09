Eclissi solari e loro impatto sulla ionosfera terrestre

By

Le eclissi solari possono avere effetti significativi sulla struttura e sulla dinamica dell'atmosfera superiore della Terra, in particolare sulla ionosfera. Durante un'eclissi, l'improvvisa riduzione della radiazione solare che raggiunge l'atmosfera terrestre porta a vari cambiamenti nella ionosfera. Questi cambiamenti hanno implicazioni per le comunicazioni radio e i sistemi di navigazione che si affidano alla ionosfera per riflettere e rifrangere le onde radio.

Uno degli impatti principali di un’eclissi solare sulla ionosfera è una diminuzione della ionizzazione. La radiazione solare è una fonte primaria di ionizzazione nella ionosfera e la riduzione della radiazione solare durante un'eclissi si traduce in una minore ionizzazione. Questa diminuzione della ionizzazione può causare un calo temporaneo della densità delle particelle cariche, in particolare nella regione della ionosfera compresa tra 37 e 56 miglia di altitudine.

Inoltre, un'eclissi può portare al raffreddamento dell'alta atmosfera. La diminuzione della radiazione solare provoca un effetto di raffreddamento, che può influenzare la struttura della temperatura della ionosfera. Questi cambiamenti di temperatura possono causare variazioni nelle densità e nelle altitudini ionosferiche.

La riduzione della ionizzazione e del raffreddamento durante un'eclissi porta anche ad una diminuzione della densità elettronica nella ionosfera. Questa diminuzione della densità elettronica può influenzare la propagazione delle onde radio, soprattutto nella gamma ad alta frequenza utilizzata per le comunicazioni a lunga distanza.

I cambiamenti improvvisi delle condizioni ionosferiche durante un'eclissi possono provocare la formazione di anomalie ionosferiche, come buchi o impoverimenti. Queste anomalie possono interrompere i segnali radio e i sistemi di navigazione GPS, influenzando la comunicazione e la navigazione nelle regioni colpite.

I ricercatori sfruttano le eclissi solari per studiare la ionosfera e la sua risposta ai cambiamenti della radiazione solare. Vari strumenti, tra cui ionosonde, ricevitori GPS e sistemi radar, vengono utilizzati per misurare e monitorare le variazioni ionosferiche durante un'eclissi, contribuendo alla nostra comprensione delle dinamiche ionosferiche.

È importante notare che gli effetti delle eclissi solari sulla ionosfera sono solitamente temporanei e localizzati nelle regioni che sperimentano l’eclissi. Una volta che l’evento dell’eclissi è terminato e i livelli di radiazione solare ritornano alla normalità, la ionosfera ritorna tipicamente al suo stato normale.

Per studiare ulteriormente l'impatto delle eclissi solari sulla struttura e sulle dinamiche della ionosfera, HamSCI, Ham Radio Science Citizen Investigation, ospiterà i Festival of Eclipse Ionospheric Science nel 2023 e 2024. Questi eventi mirano a raccogliere dati da radioamatori e ascoltatori di onde corte per aiutare nella ricerca sulla fisica spaziale.

Fonte: NASA