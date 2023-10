I ricercatori identificano oltre 3,300 tipi di cellule cerebrali nel New Brain Atlas

I ricercatori hanno scoperto oltre 3,300 diversi tipi di cellule cerebrali in un nuovo atlante del cervello, facendo luce sulla complessità e sulla diversità del cervello umano. Questo sforzo, finanziato dal National Institutes of Health e guidato da scienziati dell’Allen Institute for Brain Science di Seattle, ha mappato il cervello umano con un dettaglio senza precedenti. Studi precedenti avevano identificato circa 60 tipi di neuroni solo nella retina, ma i recessi più profondi del cervello rimanevano in gran parte sconosciuti.

Gli scienziati hanno utilizzato nuove tecnologie per sondare milioni di cellule cerebrali umane raccolte da tessuti o cadaveri sottoposti a biopsia, consentendo loro di attivare geni diversi in diversi tipi di cellule. Attraverso questo processo, hanno identificato numerosi nuovi tipi di neuroni, nonché altri tipi di cellule come astrociti e microglia. Gli astrociti supportano e nutrono i neuroni, mentre le microglia fungono da cellule immunitarie e aiutano a migliorare la segnalazione tra i neuroni.

L’atlante del cervello è ancora nelle sue fasi iniziali, con solo una piccola frazione dei 170 miliardi di cellule stimate nel cervello umano campionate. Tuttavia, questa ricerca iniziale ha aperto la strada a indagini future che scopriranno più tipi di cellule. I ricercatori hanno anche applicato metodi simili per studiare il cervello degli scimpanzé e di altre specie per capire come si è evoluto in modo univoco il cervello umano.

Sebbene la nuova conoscenza di queste cellule cerebrali sia significativa, è importante notare che la comprensione del cervello umano va oltre la catalogazione delle singole parti. I neuroscienziati devono anche studiare il cervello come sistema autoregolante per comprenderne appieno le complessità. Il progetto dell’atlante del cervello fornisce una grande quantità di dati per studi futuri e i ricercatori prevedono di scoprire preziose informazioni da questa vasta raccolta di informazioni.

Fonte:

– Science Magazine: “Un atlante anatomicamente completo del trascrittoma del cervello umano adulto”

– The New York Times: “I ricercatori mappano un mondo di geni nel cervello umano” https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html