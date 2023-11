Esplorando i diversi mondi oltre: Hubble rivela un esopianeta delle dimensioni di una roccia

Una recente scoperta del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA ha svelato un piccolo esopianeta roccioso denominato LTT 1445Ac, situato nella costellazione dell'Eridano, a circa 22 anni luce dalla Terra. Ciò che distingue questa scoperta è la recente verifica delle dimensioni del pianeta utilizzando il telescopio spaziale Hubble, che offre ai ricercatori preziose informazioni sulle caratteristiche di questo mondo lontano.

Sebbene TESS abbia gettato le basi per identificare LTT 1445Ac nel 2022, la sua risoluzione ottica era insufficiente per determinare con precisione il diametro del pianeta. Per superare questa limitazione, un team di astronomi si è rivolto al telescopio Hubble per una misurazione più precisa. Le loro scoperte, recentemente accettate su The Astronomical Journal, gettano nuova luce sulle proprietà fisiche di questo esopianeta.

Analizzando i dati raccolti dal telescopio Hubble, il team ha determinato che LTT 1445Ac ha un diametro 1.07 volte quello della Terra. Ciò conferma la sua composizione rocciosa e suggerisce condizioni di gravità simili a quelle del nostro pianeta natale. Tuttavia, è qui che finiscono le somiglianze. La torrida temperatura superficiale di LTT 1445Ac, che raggiunge i 500 °C (260 °F), infrange ogni speranza che sia un ambiente adatto alla vita come la conosciamo.

L'autrice principale Emily Pass, un'astronoma del Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian, hanno espresso entusiasmo per il potenziale di ulteriori esplorazioni. Combinando l'analisi spettroscopica sia di Hubble che del prossimo telescopio spaziale James Webb, gli scienziati saranno in grado di approfondire le atmosfere dei pianeti in transito come LTT 1445Ac. Queste osservazioni future miglioreranno la nostra comprensione della vasta gamma di esopianeti che orbitano attorno a stelle distanti.

Sottolineando l’importanza di questa scoperta, Pass aggiunge: “La nostra misurazione è importante perché ci dice che probabilmente si tratta di un pianeta terrestre molto vicino. Non vediamo l’ora di effettuare ulteriori osservazioni che ci permetteranno di comprendere meglio la diversità dei pianeti attorno ad altre stelle”.

Mentre il telescopio spaziale Webb continua a svelare nuove scoperte, la ricerca di esopianeti abitabili rimane un obiettivo fondamentale per l’astronomia americana nel prossimo decennio. Con gli sforzi congiunti dei telescopi spaziali come Hubble, Webb e del futuro Osservatorio dei mondi abitabili, l’umanità è sempre più vicina a svelare i misteri di mondi lontani oltre il nostro sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è un pianeta extrasolare?

Un pianeta extrasolare si riferisce a qualsiasi pianeta situato al di fuori del nostro sistema solare che orbita attorno a una stella diversa dal Sole.

2. Qual è lo scopo dei telescopi TESS e Hubble nella ricerca sugli esopianeti?

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) è stato progettato per localizzare gli esopianeti osservando il temporaneo oscuramento delle stelle causato dal passaggio dei pianeti davanti a loro. Il telescopio spaziale Hubble, invece, viene utilizzato per studiare le proprietà e le caratteristiche degli esopianeti, fornendo importanti informazioni sulle loro dimensioni, atmosfere e altri dettagli cruciali.

3. Cos'è il telescopio spaziale James Webb (JWST)?

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) è l'attesissimo successore del telescopio spaziale Hubble della NASA. Il lancio è previsto per la fine del 2021 e osserverà principalmente l'universo nello spettro infrarosso, fornendo capacità senza precedenti per lo studio delle atmosfere degli esopianeti e dell'universo primordiale.