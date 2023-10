La NASA mette in luce una galassia strana e rara in un'istantanea

By

La NASA ha recentemente pubblicato l'immagine di una galassia unica che secondo gli scienziati è una delle sole cinque del suo genere nell'universo. Conosciuta come NGC 612, questa galassia è classificata come una forma lenticolare, ovvero una forma che si colloca tra una galassia a spirale e una ellittica. Le galassie lenticolari sono caratterizzate da una forma a disco con un rigonfiamento rotondo al centro, simile alle lenticchie. Tuttavia, NGC 612 ha alcune caratteristiche insolite che la distinguono.

Un aspetto distintivo di NGC 612 è la sua giovane popolazione stellare. A differenza delle tipiche galassie lenticolari, che hanno stelle più vecchie e poca formazione stellare in corso, le stelle di NGC 612 hanno solo dai 40 ai 100 milioni di anni. Inoltre, NGC 612 è classificata come una galassia attiva, con un rigonfiamento luminoso al centro che è oltre 100 volte più luminoso della luce combinata delle sue stelle.

NGC 612 ha anche il titolo di galassia Seyfert di tipo II. Questa classificazione viene data alle galassie che emettono una grande quantità di luce infrarossa, nonostante appaiano normali nella luce visibile. La luce infrarossa emessa da NGC 612 contiene preziosi dati termici, che la rendono ideale per l'osservazione con il telescopio spaziale James Webb della NASA.

Un altro aspetto raro di NGC 612 sono le sue emissioni radio. È classificata come una radiogalassia di forma non ellittica, un tipo di galassia che è stata scoperta solo cinque volte nell'intero universo. Gli scienziati ipotizzano che le emissioni radio possano essere i resti di una passata interazione tra NGC 612 e una galassia a spirale. Si ritiene che le galassie lenticolari come NGC 612 si siano formate attraverso fusioni con galassie a spirale.

L'immagine di NGC 612 è stata catturata dal telescopio spaziale Hubble ed è la prima della serie Galaxy Week della NASA. Studiando questa galassia unica, gli astronomi sperano di ottenere una migliore comprensione dei fattori che inducono le galassie a emettere onde radio.

Fonte:

– Serie Galaxy Week della NASA

– Istantanea del telescopio spaziale Hubble di NGC 612