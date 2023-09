La nuova storia umana: i nostri antichi cugini umani

Gli scienziati credono da tempo che l’Homo sapiens, con i suoi pensieri e le sue emozioni complesse, fosse l’unico vero essere umano mai esistito. Tuttavia, i recenti progressi nella tecnologia del DNA hanno ribaltato questa nozione, indicando un mondo in cui condividevamo il pianeta con altri primi esseri umani che erano molto simili a noi. Neanderthal, Denisoviani e varie “popolazioni fantasma” sono alcuni dei nostri antichi cugini umani che ora sappiamo esistevano accanto a noi.

Reperti archeologici e prove del DNA hanno dimostrato che questi ominidi avevano comportamenti complessi e che i nostri antenati avevano strette interazioni con loro. Si credeva che i primi esseri umani sostituissero altri gruppi senza accoppiarsi, ma il DNA ha dimostrato il contrario. Analizzando il DNA antico, gli scienziati hanno trovato chiari segni di incrocio tra Homo sapiens, Neanderthal e Denisoviani. Esistono anche prove di altre “popolazioni fantasma” che hanno lasciato su di noi la loro impronta genetica, sebbene i loro fossili non siano stati ancora scoperti.

Probabilmente le interazioni avvennero subito dopo che i nostri antenati lasciarono l’Africa e si avventurarono in Europa e in alcune parti dell’Asia orientale e sud-orientale. Nonostante le differenze fisiche, come i nasi più grandi e gli arti più corti nei Neanderthal, queste distinzioni non fungevano da barriera tra i gruppi. Invece, i nostri antenati probabilmente vedevano queste differenze come un’opportunità di connessione, curiosità e forse anche attrazione.

Le scoperte hanno distrutto l’idea che gli esseri umani moderni, in particolare quelli di origine europea, fossero l’apice dell’evoluzione. I Neanderthal, ad esempio, non erano i brutali abitanti delle caverne dell’immaginazione popolare, ma avevano comportamenti avanzati riguardo alla caccia, alla cucina, all’uso degli strumenti e persino all’arte. Anche la convinzione che creature precedenti, più simili alle scimmie, si siano evolute gradualmente nell’Homo sapiens è stata sfatata da prove genetiche e archeologiche, mettendo in discussione la precedente narrazione dell’evoluzione umana.

Per colmare il divario tra le scoperte scientifiche e la percezione del pubblico, artisti come John Gurche creano modelli realistici di antichi esseri umani per i musei. Questi modelli mirano a rappresentare accuratamente l’aspetto dei nostri antichi parenti umani, aiutandoci a visualizzare e apprezzare la complessità della nostra storia umana condivisa.

Fonte:

– Il Programma Origini Umane dello Smithsonian

– Il Museo di Storia Naturale di Londra

– Il Museo Canadese di Storia