La difficile situazione delle pittime reali dalla coda a barra e la minaccia per Moreton Bay

Judith Hoyle, membro del consiglio di amministrazione di BirdLife Australia, si trova al GJ Walter Park e osserva le acque di Moreton Bay. Da qui, può vedere l'isola di Cassim, un resistente gruppo di mangrovie che funge da rifugio per le pittime reali, uccelli costieri migratori appena tornati nella baia dai loro terreni di riproduzione nella tundra artica. Tuttavia, il loro rifugio viene consumato dall’alta marea, costringendoli a spostarsi più all’interno e in aree dove sono disturbati dai cani senza guinzaglio. Questi uccelli esausti sono emaciati e hanno poca energia rimasta dopo il loro lungo viaggio.

Le pittime reali sono note per la loro notevole resistenza, con alcuni individui che volano senza sosta per migliaia di chilometri. Dormono con un occhio aperto durante il volo e navigano sfruttando le stelle e il campo magnetico terrestre. Una volta arrivati ​​a Moreton Bay, il loro scopo è consumare quanto più cibo possibile per prepararsi al viaggio di ritorno. Tuttavia, il disturbo e l’eccessiva attività umana in queste zone di foraggiamento mettono a rischio la loro sopravvivenza.

Nel corso degli anni, il numero delle pittime reali è diminuito a livello globale, con solo 300,000 individui rimasti. A Moreton Bay, il loro numero è diminuito del 68% dal 1993 al 2008, portando al loro attuale stato di pericolo critico. Lo sviluppo proposto al porto di Toondah, che prevede la costruzione di grattacieli sulla battigia e sulle zone fangose, minaccerà ulteriormente la sopravvivenza di questi uccelli. L’aumento degli sport acquatici, del rumore e del disturbo interromperanno i loro modelli di alimentazione e riproduzione.

Moreton Bay è un'importante zona umida, dichiarata sito Ramsar di importanza internazionale nel 1993. È un rifugio estivo per molti uccelli costieri migratori, tra cui la pittima reale, il chiurlo orientale, il piovanello chiurlo e il piovanello maggiore. Questi uccelli fanno affidamento sulla baia per procurarsi il cibo e riposarsi durante le loro lunghe migrazioni. La continua approvazione degli sviluppi nell’area mette a rischio questi uccelli vulnerabili e mette in luce i fallimenti delle leggi sulla protezione ambientale.

Judith Hoyle sostiene la pittima reale nel sondaggio australiano sull'uccello dell'anno 2023. Crede che questi uccelli meritino un riconoscimento per le loro vite straordinarie e le sfide che devono affrontare. Il declino di questi uccelli costieri migratori sottolinea l'importanza di proteggere i loro habitat e preservare gli ecosistemi interconnessi come Moreton Bay.

Fonte:

– Articolo originale: [Aggiungi qui l'URL dell'articolo sorgente]