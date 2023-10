L'impatto duraturo della caccia alle balene: perdita genetica nelle popolazioni di balene

Un nuovo studio rivela che la diversità genetica delle balene, in particolare delle balenottere azzurre e delle megattere, è stata significativamente ridotta a causa degli effetti devastanti della caccia alle balene commerciale nel 20° secolo. Il team di ricerca internazionale lo ha scoperto analizzando ossa di balena ben conservate risalenti a oltre 100 anni fa, trovate vicino alle stazioni baleniere abbandonate dell’Isola della Georgia del Sud, nell’Oceano Atlantico meridionale.

Lo studio si è concentrato su tre specie: balene blu, balene comuni e megattere. I risultati indicano che le balenottere azzurre e le megattere hanno perso interi lignaggi di DNA materno. I lignaggi materni sono importanti perché portano con sé memorie culturali, come la conoscenza dei luoghi di alimentazione e di riproduzione, che vengono tramandate di generazione in generazione. Perdere un lignaggio materno significa perdere conoscenze preziose.

Nel corso del 20° secolo, con il declino delle popolazioni di balene a livello globale, i balenieri hanno rivolto la loro attenzione all’emisfero australe, provocando l’uccisione di oltre 2 milioni di balene nella sola regione. L'Isola della Georgia del Sud, situata a circa 1,300 chilometri a est delle Isole Falkland, era uno dei luoghi in cui furono istituite le stazioni baleniere. Durante questo periodo furono uccise circa 175,000 balene vicino all'isola.

Anche se alcune popolazioni di balene nell’Atlantico meridionale stanno mostrando segni di ripresa, rimangono ben al di sotto dei numeri stimati prima della caccia alle balene. I lenti tassi riproduttivi dei grandi misticeti, comprese le balenottere azzurre e le megattere, contribuiscono ulteriormente al loro basso numero attuale. Queste balene iconiche sono ancora raramente viste in alcuni habitat, indicando una possibile estirpazione o estinzione locale delle popolazioni.

Lo studio fornisce un cauto ottimismo sulla ripresa complessiva delle balenottere azzurre, delle megattere e delle balenottere comuni nell’Atlantico meridionale a causa della loro diversità genetica relativamente elevata. Tuttavia, i lignaggi del DNA materno nelle balene blu e nelle megattere sono andati perduti. Sebbene la maggior parte delle balene viventi oggi discendano da quelle sopravvissute all’era della caccia alle balene, alcuni sopravvissuti di quel periodo potrebbero ancora esistere. Dato che queste balene possono vivere per 90 anni o più, c’è un senso di urgenza nel documentare le loro informazioni genetiche prima che vadano perse per sempre.

Comprendere la storia genetica delle popolazioni di balene è fondamentale per informare gli sforzi di conservazione e proteggere ciò che rimane. Gli scienziati mirano a imparare dal passato per mitigare ulteriori perdite in futuro. La ricerca condotta sull’Isola della Georgia del Sud offre un’opportunità unica per preservare indefinitamente la storia genetica delle balene, ma l’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici potrebbe minacciare la conservazione del DNA nelle ossa.

Facendo luce sull’impatto della caccia alle balene a fini commerciali, questo studio sottolinea la necessità di sforzi continui per proteggere e conservare le popolazioni di balene. Preservare l’eredità genetica di queste magnifiche creature è di fondamentale importanza, poiché consente una migliore comprensione dello stato passato, presente e futuro delle balene nei nostri oceani.

