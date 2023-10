L’inverdimento ciclico del Sahara: approfondimenti sul clima e sulla dispersione degli animali

By

Gli scienziati del clima hanno recentemente scoperto che il deserto del Sahara subisce periodici intervalli di rinverdimento, dove vaste aree di vegetazione coprono il paesaggio tipicamente arido. Queste fasi verdi si verificano circa ogni 21,000 anni e sono caratterizzate dalla proliferazione di fiumi, laghi e animali dipendenti dall'acqua. L'Università di Helsinki e l'Università di Bristol hanno condotto la ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.

Lo studio si concentra sull’indagine delle fasi umide vissute dal Sahara, con il rinverdimento più recente avvenuto tra 5,000 e 15,000 anni fa. Sviluppando un nuovo modello climatico progettato per simulare i periodi umidi del Nord Africa, i ricercatori sono riusciti a far luce sulle cause e sui tempi di questi eventi.

I cambiamenti nel clima del Sahara sono attribuiti alle mutevoli condizioni orbitali della Terra, in particolare all'oscillazione del suo asse. Questa oscillazione influenza le differenze stagionali nella distribuzione dell’energia solare e nell’intensità di fenomeni come il monsone africano. I precedenti modelli climatici non catturavano pienamente l’entità dei periodi umidi. Tuttavia, il nuovo modello sviluppato dal gruppo di ricerca fornisce una migliore comprensione delle condizioni di umidità nel Sahara.

Il modello rivela che i periodi umidi in Nord Africa si sono verificati all’incirca ogni 21,000 anni negli ultimi 800,000 anni. Le estati più calde nell’emisfero settentrionale intensificano la forza del sistema monsonico dell’Africa occidentale, con conseguente aumento delle precipitazioni nel Sahara. Ciò, a sua volta, promuove la crescita della vegetazione di tipo savana in tutta la regione. Durante le ere glaciali, l’inverdimento non si verifica poiché le alte latitudini sono coperte di ghiaccio, che raffredda l’atmosfera e sopprime i monsoni.

Comprendere lo stato vegetazionale del Sahara non è solo intrigante ma anche significativo per monitorare i movimenti degli animali dentro e fuori la regione. Il Sahara funge da passaggio che controlla la dispersione delle specie tra l’Africa settentrionale e sub-sahariana e dentro e fuori il continente. L'alternanza tra fasi umide e aride ha svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione e nella dispersione delle specie in Africa.

Modellando con successo i periodi umidi del Nord Africa, i ricercatori possono ottenere informazioni migliori sulla distribuzione umana e sull’evoluzione del nostro genere in Africa.

Fonte:

– Nature Communications, studio di ricerca pubblicato.

– Edward Armstrong, scienziato del clima presso l’Università di Helsinki e l’Università di Bristol.