I pionieri dei vichinghi: Joan Oró e Gilbert V. Levin

Quest'anno ricorre il centenario di Joan Oró e Gilbert V. Levin, due scienziati che hanno svolto un ruolo cruciale nel Progetto Viking della NASA, che mirava alla ricerca di segni di vita su Marte. Il progetto prevedeva l'invio di due navicelle spaziali, ciascuna composta da un orbiter e una sonda lander, sul pianeta rosso nel 1976.

Joan Oró, un biochimico nato in Catalogna, Spagna, ha concentrato la sua ricerca sulle origini della vita. Nel 1959 dimostrò che l'adenina, uno degli elementi costitutivi genetici del DNA e dell'RNA, poteva formarsi da sostanze chimiche più semplici in assenza di biologia. Questo esperimento si basava sul famoso lavoro di Stanley Miller e Harold Urey, che dimostrarono che varie sostanze chimiche biologicamente importanti potevano essere sintetizzate in condizioni ritenute simili a quelle della Terra primordiale. La ricerca di Oró ha contribuito alla nostra comprensione di come potrebbe aver avuto origine la vita.

Durante le mie interazioni con Oró all'inizio degli anni 2000, mi parlò di uno strumento su cui aveva lavorato chiamato spettrometro di massa gascromatografico (GCMS). Questo strumento faceva parte della missione vichinga e veniva utilizzato per analizzare la composizione della regolite, in particolare il suo contenuto organico. Oró era particolarmente interessato a determinare se su Marte fossero presenti materiali organici, gli elementi costitutivi della vita.

Gilbert V. Levin, un ingegnere, ha sviluppato uno strumento chiamato esperimento di rilascio con etichetta (LR) per la missione Viking. Aveva lavorato a questo esperimento per diversi decenni prima del lancio. Levin credeva che l'esperimento LR avesse rilevato segni di vita su Marte, anche se altri strumenti e il consenso scientifico non erano d'accordo. Ha continuato a pubblicare articoli in difesa della sua interpretazione dei risultati fino alla sua morte nel 2021.

L'esperimento LR di Levin prevedeva di fornire a potenziali microrganismi composti organici e quindi di cercare segni di metabolismo, in particolare la produzione di gas. La presenza di gas indicherebbe la presenza di vita. L'esperimento ha prodotto risultati positivi in ​​entrambi i siti di atterraggio, con la produzione di gas quando la regolite ha ricevuto il liquido nutritivo ma non quando è stata precedentemente sterilizzata con il calore.

È interessante notare che il GCMS di Oró non ha rilevato alcun composto organico nella regolite, portando a confusione e interpretazioni contrastanti dei risultati. L'assenza di materia organica ha reso molti scienziati, incluso Oró, scettici sui risultati dell'esperimento LR.

Sebbene Oró e Levin avessero interpretazioni diverse dei dati della missione Viking, il loro contributo alla ricerca della vita su Marte fu significativo. Hanno messo in mostra le complessità e le sfide legate alla conduzione di esplorazioni scientifiche su un altro pianeta, innescando dibattiti e alimentando ulteriori ricerche nel tentativo di comprendere il potenziale della vita oltre la Terra.

