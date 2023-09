Dove vanno le informazioni quando cadono in un buco nero?

Secondo la Relatività Generale di Einstein, tutto ciò che attraversa l'orizzonte degli eventi di un buco nero scompare per sempre. Si aggiunge alla massa, alla carica e al momento angolare del buco nero ma non può sfuggire. Tuttavia, la nostra comprensione della fisica quantistica ci dice che c’è altro da considerare. I buchi neri non sono statici ma evaporano nel tempo, emettendo radiazione di Hawking. Ciò solleva la questione di cosa succede alle informazioni che hanno contribuito alla formazione di un buco nero.

Quando i fisici parlano di informazioni, non si riferiscono solo a stringhe di lettere o numeri. Può anche includere stati quantistici, stati entangled, segnali che rafforzano la causalità e misure di entropia fisica. L’entropia misura il numero di possibili disposizioni di un sistema quantistico.

Nel caso di un buco nero, se vi cadono informazioni, sembra che siano perse per sempre. Tuttavia, si ipotizza che l’informazione possa eventualmente emergere man mano che il buco nero evapora. Ciò si basa sull’idea che le particelle entangled mantengono una connessione nascosta attraverso l’orizzonte degli eventi.

Ma il paradosso dell’informazione del buco nero rimane irrisolto. Il destino delle informazioni all'interno di un buco nero è ancora un mistero. Trovare una soluzione a questo paradosso è una delle più grandi sfide della fisica.

In sintesi, secondo la Relatività Generale, tutto ciò che cade in un buco nero scompare per sempre. Tuttavia, la fisica quantistica suggerisce che le informazioni potrebbero ancora essere preservate e codificate nella radiazione emessa mentre il buco nero evapora. Questo mistero irrisolto, noto come il paradosso dell’informazione del buco nero, rimane un argomento di intensa ricerca e dibattito nel campo della fisica.

Fonte:

- Annelisa Leinbach, atdigit / Adobe Stock

- Htkym e Dhollm/Wikimedia Commons

- BBC Worldwide/GIPHY