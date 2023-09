In corso la fabbricazione dello specchio finale del telescopio gigante Magellano

È iniziato il processo di fabbricazione e lucidatura del settimo e ultimo specchio primario del telescopio gigante Magellano. Il completamento di questo specchio consentirà al telescopio di avere una superficie totale di raccolta della luce di 368 metri quadrati, rendendolo l'ottica più grande e impegnativa mai prodotta al mondo. Con la sua collezione di specchi, il Giant Magellan Telescope sarà in grado di raccogliere più luce di qualsiasi altro telescopio esistente, consentendo analisi chimiche dettagliate degli oggetti celesti e delle loro origini.

Il Richard F. Caris Mirror Lab dell'Università dell'Arizona ha recentemente sigillato quasi 20 tonnellate di puro vetro ottico all'interno di un forno unico ospitato sotto lo stadio di football americano degli Arizona Wildcats. Il vetro verrà fuso e modellato nella superficie paraboloide curva dello specchio riscaldandolo a 1,165°C. Nei successivi tre mesi lo specchio si raffredderà prima di passare alla fase di lucidatura.

Una volta completati, gli specchi verranno integrati in un prototipo di sistema di supporto per i test delle prestazioni ottiche. Questo test servirà come prova generale per il funzionamento di tutti e sette gli specchi primari. Una volta assemblati, i sette specchi funzioneranno come uno specchio monolitico di 25.4 metri, fornendo fino a 200 volte la sensibilità e quattro volte la risoluzione dell’immagine degli attuali telescopi spaziali.

Il Giant Magellan Telescope sarà anche il primo telescopio estremamente grande ad avere una serie di specchi primari completa. Con l'infrastruttura necessaria nel sito del telescopio in Cile, la produzione si concentra sui sottosistemi critici e sulla custodia del telescopio. La struttura del telescopio è realizzata in acciaio americano ed è attualmente in corso la fabbricazione del primo dei sette specchi secondari adattivi.

Il Giant Magellan Telescope mira a fare nuove scoperte in tutti i campi dell'astronomia con la sua combinazione di potenza di raccolta della luce, efficienza e risoluzione dell'immagine. Avrà la capacità di studiare i pianeti ad alta risoluzione spaziale e spettrale, fornendo informazioni sulla loro composizione, sulla presenza di acqua e sul potenziale per la vita. Si prevede che il telescopio vedrà la prima luce entro la fine del decennio.

Credito: GMTO Corporation

