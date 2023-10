Scoperta rivoluzionaria nel rilevamento dei neutrini a base acqua in Ontario

By

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti rivoluzionario nel rilevamento dei neutrini utilizzando un serbatoio di acqua ultrapura sepolto chilometri sotto la superficie terrestre in Ontario, Canada. I neutrini sono particelle simili a fantasmi abbondanti nell’Universo ma incredibilmente difficili da studiare a causa della loro mancanza di massa, carica e interazione con altre particelle.

In questo esperimento, gli scienziati hanno utilizzato l’acqua per rilevare gli antineutrini, che sono le antiparticelle dei neutrini. Gli antineutrini vengono creati durante il decadimento beta nucleare, un tipo di decadimento radioattivo. Quando un antineutrino elettronico interagisce con un protone, produce un positrone e un neutrone in una reazione chiamata decadimento beta inverso.

Per rilevare questo processo, gli scienziati hanno utilizzato un grande serbatoio pieno di scintillatore liquido, che amplifica la luce. Il serbatoio è rivestito con tubi fotomoltiplicatori in grado di rilevare il debole bagliore della radiazione Cherenkov prodotta da particelle cariche che si muovono più velocemente della velocità della luce nel liquido.

Di solito, i rilevatori pieni d’acqua hanno difficoltà a rilevare segnali inferiori a 3 megaelettronvolt, ma questo esperimento ha dimostrato che un serbatoio pieno d’acqua potrebbe rilevare segnali fino a 1.4 megaelettronvolt. Il team ha rilevato con successo prove di decadimento beta inverso con un livello di confidenza di 3 sigma, equivalente a una probabilità del 99.7%.

Questa svolta ha implicazioni significative per gli esperimenti sui neutrini e la tecnologia di monitoraggio. Offre un materiale più economico e facilmente disponibile per rilevare neutrini e antineutrini. Inoltre, la ricerca suggerisce che i rilevatori di acqua potrebbero essere utilizzati per monitorare la produzione di energia dei reattori nucleari.

La collaborazione SNO+, che ha condotto questo esperimento, è un laboratorio sotterraneo leader a livello mondiale situato a più di 2 chilometri sotto la superficie terrestre. Il laboratorio fornisce schermatura contro i raggi cosmici, consentendo segnali eccezionalmente ben risolti.

Oltre alle sue applicazioni pratiche, SNO+ continua a contribuire alla nostra comprensione dei neutrini. Gli scienziati sono particolarmente interessati a determinare se neutrini e antineutrini siano la stessa particella o se ci siano differenze tra loro. SNO+ è attualmente alla ricerca di un decadimento raro e mai visto prima che potrebbe far luce su questa domanda.

Nel complesso, questa svolta nell’utilizzo dell’acqua per il rilevamento dei neutrini apre nuove possibilità per studiare queste particelle sfuggenti e approfondire la nostra comprensione dell’Universo.

