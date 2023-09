Ai mammiferi restano 250 milioni di anni prima che la maggior parte del mondo diventi inabitabile

Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience suggerisce che il mondo è sulla buona strada per creare un nuovo supercontinente tra un paio di centinaia di milioni di anni. Gli scienziati hanno utilizzato i dati sui movimenti continentali e sulle fluttuazioni atmosferiche per creare una mappa futura conosciuta come Pangea Ultima. Questo ipotetico supercontinente, simile all’originale Pangea, creerebbe condizioni difficili e sfavorevoli per i mammiferi.

Secondo lo studio, solo dall’8% al 16% della massa terrestre di Pangea Ultima sarebbe abitabile per i mammiferi, situati principalmente nei bordi settentrionale e meridionale. Al contrario, prima dell’era industriale e del riscaldamento globale, circa il 66% del territorio era abitabile per i mammiferi. La tripla combinazione di continentalità, sole più caldo e aumento di CO2 nell’atmosfera si tradurrebbe in un ambiente per lo più ostile, privo di fonti di cibo e acqua per i mammiferi.

I mammiferi hanno prosperato sulla Terra grazie alla loro capacità di adattarsi a diversi ambienti, ma l’esposizione prolungata al caldo estremo si rivelerebbe impegnativa. Si prevede che in futuro i movimenti tettonici indurranno più eruzioni vulcaniche, rilasciando più anidride carbonica nell’atmosfera e portando ad un aumento dell’intrappolamento del calore.

Lo studio prevede un aumento dei livelli di CO2 da 400 ppm a oltre 600 ppm tra milioni di anni, presupponendo che gli esseri umani smettano di bruciare combustibili fossili. Inoltre, si prevede che il sole emetterà circa il 2.5% in più di radiazioni tra 200 milioni di anni. Questi fattori porterebbero a temperature diffuse comprese tra 40 e 50 gradi Celsius, rendendo la vita dei mammiferi insostenibile.

Questo scenario futuro renderebbe le coste di Pangea Ultima ancora più umide delle attuali regioni costiere, mentre le vaste aree interne diventerebbero desertiche. La capacità di fornire vegetazione sufficiente per un approvvigionamento alimentare costante per qualsiasi civiltà umana e altri mammiferi diminuirebbe.

Anche se questo scenario è lontano nel futuro, è importante affrontare l’attuale stress sul nostro pianeta causato dai cambiamenti climatici. Il rapido riscaldamento globale dovuto all’uso di combustibili fossili ha già portato all’estate più calda nell’emisfero settentrionale e ad un inizio di primavera caldo allarmante in Australia. Adottare misure immediate per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare il cambiamento climatico è fondamentale per il futuro del nostro pianeta e la sopravvivenza di tutte le specie.

