L’importanza di sostenere l’industria del volo spaziale commerciale e di abbracciare gli standard

L'astronauta in pensione della NASA Michael Lopez-Alegria, attualmente capo astronauta di Axiom Space, sottolinea l'importanza delle missioni di volo spaziale umano commerciale nella costruzione di una vita migliore sulla Terra. Con il suo recente ritorno nello spazio come comandante della Axiom Mission 1 (Ax-1), Lopez-Alegria sottolinea la quantità di scienza, ricerca e sensibilizzazione STEM che può essere condotta in microgravità. Osserva inoltre che l'espansione delle capacità commerciali aumenterà significativamente queste opportunità nello spazio.

I progressi raggiunti nel settore del volo spaziale commerciale sono dovuti, in gran parte, alla politica e alla legislazione che ha consentito alle aziende private di sviluppare i propri sistemi di trasporto per il volo spaziale umano. Ciò ha segnato un significativo allontanamento dal modello precedente in cui solo i governi possedevano e gestivano tali sistemi. La legislazione prevedeva anche un “periodo di apprendimento” che esentava il settore del volo spaziale commerciale dalle normative che avrebbero potuto impedire l’innovazione e lo sviluppo di nuovi sistemi. Tuttavia, questo periodo di apprendimento scadrà quest’anno e il Congresso dovrà decidere se rinnovarlo o lasciarlo scadere.

Lopez-Alegria sottolinea che il Congresso dovrebbe autorizzare nuovamente il periodo di apprendimento per garantire che il quadro di sicurezza sia in linea con la maturità del settore. È il presidente dell'iniziativa ASTM sugli standard dei voli spaziali commerciali, che mira a sviluppare standard di sicurezza accettati a livello internazionale per il settore. Gli standard di consenso si sono dimostrati efficaci nel migliorare la sicurezza in vari settori e possono svolgere un ruolo cruciale nel rendere il volo spaziale umano commerciale più sicuro e accessibile.

Piuttosto che introdurre prematuramente normative basate su un’esperienza limitata, Lopez-Alegria sostiene che lo sviluppo continuo di standard in collaborazione con esperti del settore e regolatori governativi sia l’approccio più efficace. Questo processo flessibile consente aggiornamenti costanti man mano che il settore si evolve e promuove la sicurezza, favorendo al contempo l’innovazione e il successo imprenditoriale.

Il Congresso ha un’opportunità unica per sostenere l’industria spaziale commerciale statunitense, che ha creato migliaia di posti di lavoro americani ad alta tecnologia. Abbracciando un percorso di regolamentazione che tenga conto della maturità del settore e sostenga una fiorente economia spaziale, gli Stati Uniti possono mantenere il proprio vantaggio competitivo a livello globale e continuare a guidare il mondo nella sicurezza dei voli spaziali umani.

