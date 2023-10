Boeing Starliner: preparazione per un viaggio storico verso la ISS

La NASA e la Boeing si stanno preparando per una pietra miliare epocale nell'esplorazione spaziale, mentre lavorano diligentemente per il completamento delle attività di verifica e validazione per l'imminente volo storico della navicella spaziale Boeing Starliner. Questa missione innovativa trasporterà gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e segnerà la prima missione con equipaggio dello Starliner.

Originariamente previsto per un lancio a marzo, è stato deciso che un lancio ad aprile avrebbe meglio adattato le rotazioni dell'equipaggio e le missioni di rifornimento del carico di questa primavera. Questo adeguamento garantisce un coordinamento più fluido delle operazioni cruciali per il successo della missione.

Gli astronauti esperti Butch Wilmore e Suni Williams sono stati selezionati per pilotare il Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). La loro esperienza e formazione giocheranno un ruolo fondamentale nel successo di questa missione.

Boeing ha lavorato attivamente per soddisfare i requisiti di sicurezza e portare avanti importanti interventi di bonifica dell'hardware all'interno dell'impianto di produzione Starliner presso la NASA Kennedy. Un aspetto critico da affrontare è la rimozione o la riparazione del nastro P213, che è stato completato per la cupola superiore ed è attualmente in corso per la cupola inferiore. Gli ingegneri condurranno valutazioni dettagliate per garantire che qualsiasi nastro rimanente presenti un livello di rischio accettabile.

Nell'ambito dei preparativi in ​​corso, entro la fine dell'anno è prevista l'installazione di nuovi progetti di paracadute. Questi paracadute incorporeranno modifiche che rafforzano le linee di sospensione principali del tettuccio e i giunti soft-link del drogue e del paracadute principale, migliorando così la sicurezza generale.

Per migliorare ulteriormente la funzionalità a lungo termine, Boeing e NASA stanno pianificando modifiche alle valvole del sistema di controllo termico attivo. Queste modifiche sono state motivate dalla scoperta di un problema con la valvola di bypass del radiatore all'inizio di quest'anno. Entrambi i team hanno intrapreso azioni correttive e proposto misure aggiuntive, come eliminazioni del sistema, aggiornamenti dei componenti e mitigazioni operative, per prevenire sfide simili in futuro.

Con quasi il 98% dei prodotti di certificazione già completati, la chiusura dei restanti prodotti di certificazione è prevista all'inizio del 2022. Sono stati compiuti progressi significativi anche nelle aree del controllo manuale dell'equipaggio e dell'analisi del sistema di interruzione, soddisfacendo i requisiti critici per il successo della missione .

Mentre il software di volo CFT del Boeing Starliner viene sottoposto a test e i moduli della navicella continuano la loro elaborazione pre-volo, cresce l'entusiasmo per questa importante pietra miliare nell'esplorazione spaziale. Gli astronauti della NASA scelti per la missione CFT stanno attualmente seguendo un addestramento rigoroso, collaborando con i team e partecipando a varie simulazioni per garantire il successo della missione di otto giorni sulla ISS.

Rimani aggiornato con gli ultimi progressi sul blog ufficiale dell'equipaggio commerciale e sul blog della missione CFT, mentre anticipiamo con impazienza il lancio del Boeing Starliner e il prossimo capitolo del volo spaziale umano.

Domande frequenti

D: Qual è la data prevista per il lancio della prima missione con equipaggio del Boeing Starliner sulla ISS?

R: La data di lancio prevista è aprile, a seguito della decisione di garantire un migliore coordinamento con le imminenti rotazioni dell'equipaggio e le missioni di rifornimento del carico in primavera.

D: Chi sono gli astronauti scelti per il test di volo dell'equipaggio del Boeing Starliner?

R: Gli esperti astronauti Butch Wilmore e Suni Williams saranno a bordo per la prima missione con equipaggio della navicella spaziale Boeing Starliner.

D: Quali modifiche verranno apportate alle valvole del sistema di controllo termico dello Starliner?

R: Sono in programma modifiche per migliorare la funzionalità a lungo termine delle valvole del sistema di controllo termico attivo in seguito alla scoperta di un problema con la valvola di bypass del radiatore. Queste modifiche includono eliminazioni del sistema, aggiornamenti dei componenti e mitigazioni operative.

D: Quando possiamo aspettarci il test di caduta del drogue aggiornato e del paracadute principale?

R: Il test di caduta è previsto per l'inizio del 2024 in base all'attuale programma di consegna del paracadute.

D: Quali sono gli ultimi progressi sulla certificazione della navicella spaziale Boeing Starliner?

R: Circa il 98% dei prodotti di certificazione richiesti per il test di volo sono completi e la chiusura dei restanti prodotti di certificazione è prevista all'inizio del prossimo anno.