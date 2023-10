Luna nuova, nuova eclissi: uno spettacolo nei cieli

By

Una danza celeste sta per svolgersi nel cielo notturno, mentre un'eclissi lunare abbellisce la nostra vista due settimane dopo una straordinaria eclissi solare. Questo mese, il 28 ottobre, la Luna sfiorerà il bordo settentrionale dell'ombra della Terra, creando uno straordinario spettacolo visivo.

Mentre la recente eclissi solare ha entusiasmato il pubblico con il suo “anello di fuoco”, l’imminente eclissi lunare parziale sarà uno spettacolo completamente diverso. Sfortunatamente, coloro che hanno assistito all'eclissi solare potrebbero perdersi questo evento lunare poiché avverrà durante il giorno, quando la luna è sotto l'orizzonte. Questa volta, l’emisfero orientale, compresi il Canada e il New England, sarà in una posizione privilegiata per assistere allo svolgersi dell’eclissi.

Mentre la luna sorge nel cielo serale, i residenti delle province marittime canadesi possono intravedere l'ombra, la parte interna più scura dell'ombra della Terra, che scivola via dalla superficie della luna. Gli spettatori più attenti nel New England potrebbero anche notare la debole ombreggiatura della penombra, la parte esterna più chiara dell'ombra.

Per catturare la migliore visione dell'eclissi, ricorda che la luna sorge proprio mentre il sole tramonta, illuminando brillantemente il cielo al crepuscolo. Per una ripresa nitida della luna, attendere che il cielo si scurisca leggermente e la luna si alzi più in alto sopra l'orizzonte. Terranova e Labrador vivranno l'eclissi media nel periodo del sorgere della luna, consentendo un'opportunità di visione leggermente più lunga.

Ecco una cronologia degli eventi dell'eclissi (in ora locale):

– La luna entra nella penombra: non visibile

– La Luna entra nell'ombra: non visibile

– Mezza eclissi: 5:45 (EDT)

– La Luna lascia l’ombra: 5:52 (ADT)

– La Luna lascia la penombra: 6:26 (ADT)

Durante l'eclissi, la Luna passerà gradualmente dalla penombra all'ombra. La penombra, una debole estremità esterna dell'ombra della Terra, inizierà a mostrare una debole ombreggiatura sul lato sinistro della Luna. Col passare del tempo, il bordo della Luna entrerà nell'ombra più scura, segnando l'inizio dell'eclissi parziale. L'ombra coprirà solo una piccola porzione del diametro della Luna, arrivando poco prima del cratere Tycho.

L'eclissi si concluderà dopo 77 minuti quando la luna esce dall'ombra, lasciando dietro di sé un ricordo ipnotizzante per coloro che hanno la fortuna di assistervi.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è un'eclissi lunare?

R: Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si allinea tra il sole e la luna, proiettando un'ombra sulla luna.

D: La prossima eclissi lunare sarà visibile in tutto il mondo?

R: No, questa eclissi sarà visibile principalmente nell'emisfero orientale, con il Canada e il New England che avranno la vista migliore.

D: Quanto spesso si verificano le eclissi?

R: Le eclissi di sole e luna si verificano generalmente in coppia, con un'eclissi lunare che si verifica due settimane prima o dopo un'eclissi solare.

D: Quando si verificherà la prossima eclissi lunare?

R: La prossima eclissi lunare sarà un evento penombrale il 25 marzo del prossimo anno, favorendo il Nord e il Sud America.

D: Come posso catturare la migliore visione dell'eclissi?

R: Attendi che il cielo diventi più scuro e che la luna sia più alta sopra l'orizzonte per garantire uno scatto nitido. Prendi in considerazione l'uso di telescopi o binocoli per uno sguardo più da vicino.

Mentre la luna fa visita all'ombra della Terra, godiamoci le meraviglie del nostro universo e godiamoci i momenti fugaci di questo balletto celeste.