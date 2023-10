La spedizione Bonkers e Brilliant Fram: un'audace avventura scientifica

La spedizione Fram, guidata dall'esploratore norvegese Fridtjof Nansen alla fine del 1800, rimane una delle spedizioni scientifiche più straordinarie e audaci della storia. L’obiettivo era raggiungere il Polo Nord, un’impresa che per secoli era sfuggita agli esploratori a causa delle insidiose condizioni del ghiacciato Oceano Artico.

A differenza del viaggio verso il Polo Sud, che richiedeva l’attraversamento della terra, raggiungere il Polo Nord significava navigare in un oceano ghiacciato in costante cambiamento. I banchi di ghiaccio rappresentavano una minaccia costante, poiché le navi venivano schiacciate e schiacciate quando il ghiaccio si univa. Nessuno riuscì a trovare un modo per superare questo ostacolo finché un naufragio sul lato russo dell'Artico non portò alla scoperta di una corrente che scorreva dal lato russo a quello canadese.

Nansen, insieme al costruttore navale scozzese Colin Archer, progettò una nave rivoluzionaria chiamata Fram in grado di resistere alla pressione del ghiaccio. La nave era costruita come un portafrutta in legno, con forma arrotondata e timone retrattile. Era interamente realizzato in massello di quercia e progettato per sollevarsi quando schiacciato dal ghiaccio, permettendogli di galleggiare in superficie e di essere trasportato dalla corrente verso il Polo Nord.

L'equipaggio partì con i rifornimenti necessari per cinque anni e attese che il ghiaccio li portasse a destinazione. Tuttavia, dopo un anno e mezzo, si resero conto che erano fuori rotta e che difficilmente avrebbero raggiunto il Polo Nord. Nansen e un compagno decisero di incamminarsi verso il palo, ma il movimento del ghiaccio rese impossibile avanzare. Alla fine, dovettero tornare indietro e trovare una via per tornare alla civiltà.

Nonostante non abbia raggiunto il suo obiettivo finale, la spedizione Fram è stata rivoluzionaria nel suo approccio e nei suoi contributi scientifici. L'equipaggio raccolse dati preziosi sul ghiaccio artico che nessun altro aveva ottenuto per un secolo. Oggi, le loro misurazioni sono ancora utilizzate nella ricerca scientifica.

Nel 2019, la spedizione MOSAIC ha tentato un viaggio simile verso il Fram, utilizzando come riferimento i dati raccolti dal team di Nansen. Sebbene le condizioni del ghiaccio siano cambiate nel tempo, il valore scientifico della spedizione Fram rimane significativo.

L’audacia, il rigore scientifico e la stupidità intrinseca della spedizione Fram ne fanno un capitolo straordinario nella storia dell’esplorazione. Serve come testimonianza della curiosità umana e del desiderio di oltrepassare i limiti, anche di fronte alle avversità.

Fonte:

– Museo Fram, Oslo, Norvegia

– La Royal Geographical Society