I primi fossili del Miocene nell'Africa orientale fanno luce sulla storia evolutiva

Un team internazionale di ricercatori, tra cui il Programma di geocronologia e geologia del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha fatto un’entusiasmante scoperta nell’Africa orientale. In un articolo pubblicato sulla rivista iScience, il team riferisce di aver trovato i primi fossili di mammiferi del Miocene nel Parco Nazionale di Gorongosa in Mozambico, un sito importante per comprendere l’evoluzione degli ecosistemi africani e il suo impatto sulla stirpe degli ominidi.

Lo studio, condotto dalla dottoressa Susana Carvalho dell'Università di Oxford, fa parte del Paleo-Primate Project Gorongosa, che mira a proteggere la biodiversità e promuovere lo sviluppo nella comunità locale. Tra i ritrovamenti del team ci sono denti fossili del periodo Miocenico, che va da 5 a 23 milioni di anni fa e ha svolto un ruolo cruciale nell'origine delle scimmie africane.

Inoltre, i ricercatori sono stati in grado di determinare le date radiometriche della formazione geologica chiamata Mazamba, ricostruire la paleovegetazione nella regione sulla base di carbonati pedogenici e legni fossili e descrivere vari fossili, tra cui vertebrati e invertebrati marini, rettili, mammiferi terrestri e legni fossili provenienti da paleoambienti costieri. In particolare, hanno scoperto una nuova specie di irace gigante che pesa tra 124 e 153 chilogrammi.

Questo studio innovativo fornisce preziose informazioni su una regione africana precedentemente inesplorata. Mark Sier, scienziato affiliato al CENIEH e membro Marie Sklodowska-Curie dell’Università di Utrecht, sottolinea l’importanza della ricerca, affermando: “Questo studio apre una prospettiva completamente nuova su una regione africana che, fino ad ora, era paleontologicamente vuota”. Sier sta attualmente studiando l'influenza dei cicli orbitali sui sedimenti nell'Africa orientale come parte del suo progetto in corso.

Nel complesso, la scoperta di questi fossili del Miocene nell’Africa orientale contribuisce alla nostra comprensione della storia evolutiva della regione e fa luce sui processi che hanno modellato gli ecosistemi africani e influenzato lo sviluppo degli ominidi. La ricerca condotta nel Parco Nazionale di Gorongosa sottolinea l’importanza degli studi paleontologici per gli sforzi di conservazione e le iniziative di sviluppo della comunità.

René Bobe et al, I primi fossili del Miocene provenienti dai boschi costieri nel Rift dell'Africa orientale meridionale, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Fornito da CENIEH

