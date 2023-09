L'ibrido cane-volpe trovato in Brasile evidenzia le preoccupazioni sulle popolazioni di animali selvatici

Una recente scoperta di un ibrido cane-volpe, noto come “dogxim”, in Brasile ha sollevato preoccupazioni sull’impatto che i cani da compagnia potrebbero avere sulle popolazioni di animali selvatici e sulla loro sopravvivenza. Fino ad ora, gli scienziati credevano che la riproduzione tra cani e volpi fosse impossibile. Tuttavia, l’identificazione di questo ibrido suggerisce che la loro parentela potrebbe essere più stretta di quanto si pensasse in precedenza.

L'ibrido cane-volpe è stato notato per la prima volta quando è stato investito da un'auto e portato in una struttura di riabilitazione della fauna selvatica. Il personale della struttura ha osservato un mix di caratteristiche fisiche e comportamentali nella creatura. Sebbene avesse caratteristiche simili a quelle della volpe, come le orecchie dritte e una preferenza per il consumo di piccoli mammiferi, il suo abbaiare somigliava a quello di un cane. I test genetici hanno confermato che l'ibrido era il risultato dell'accoppiamento tra una femmina di volpe della pampa e un cane domestico maschio, rendendolo il primo caso documentato di un ibrido cane-volpe.

L'ibridazione si verifica quando due specie si accoppiano e producono prole con antenati genetici misti. Normalmente gli animali si accoppiano solo con membri della propria specie, ma a volte possono verificarsi degli ibridi. La compatibilità genetica tra le specie, così come le loro somiglianze comportamentali e anatomiche, svolgono un ruolo nel successo dell'ibridazione.

Mentre alcuni ibridi, come i muli e le ligri, sono il risultato dell’intervento umano, l’ibridazione naturale avviene anche in natura. La ricerca suggerisce che circa il 25% delle specie vegetali e il 10% delle specie animali sono state influenzate dagli incroci. Gli ibridi possono avere conseguenze sia positive che negative. Possono contribuire all’evoluzione di nuove specie e promuovere l’adattabilità, ma possono anche rappresentare una minaccia per le popolazioni vulnerabili o in pericolo riducendone la forma fisica e introducendo anomalie genetiche.

La scoperta dell’ibrido cane-volpe ricorda il crescente contatto tra specie selvatiche e domestiche, probabilmente a causa dell’invasione degli habitat naturali da parte degli insediamenti umani. Questa interazione può portare alla trasmissione di malattie e avere un impatto sulla biodiversità. Il monitoraggio delle interazioni tra le diverse specie è fondamentale per proteggere le popolazioni vulnerabili e mantenere la biodiversità.

Sebbene l’ibrido cane-volpe sia un caso unico, evidenzia l’importanza di comprendere le potenziali conseguenze delle interazioni dei nostri cani con la natura. Sebbene la distanza genetica tra cani e volpi renda improbabile la creazione di ibridi cane-volpe, questa scoperta serve a ricordarci di essere consapevoli dell’impatto dei nostri animali domestici sulle popolazioni selvatiche.

Fonte:

– Nessun URL