La scoperta di un ibrido cane-volpe solleva preoccupazioni sull'impatto dei cani domestici sulla fauna selvatica

La recente scoperta di un ibrido cane-volpe, noto come “dogxim”, in Brasile ha suscitato interesse tra gli scienziati e sollevato preoccupazioni sull’influenza dei nostri cani da compagnia sulle popolazioni di animali selvatici. Questa creatura unica, un incrocio tra una femmina di volpe della pampa e un cane domestico maschio, sfida la convinzione precedente secondo cui cani e volpi non possono riprodursi.

Il dogxim è stato ritrovato dopo essere stato investito da un'auto e portato in una struttura di riabilitazione della fauna selvatica. Il personale ha notato la sua peculiare combinazione di caratteristiche fisiche e comportamentali. Con le sue caratteristiche da volpe come le orecchie dritte e la preferenza per il consumo di piccoli mammiferi, ma con l'abbaiare di un cane, questo ibrido rimane un caso curioso che è stato confermato attraverso test genetici.

L'ibridazione si verifica quando due specie si accoppiano e producono prole con antenati genetici misti. Normalmente gli animali si accoppiano all'interno della propria specie. L'incompatibilità genetica, determinata dalle differenze nel numero di cromosomi e nel comportamento riproduttivo, di solito impedisce il successo dell'ibridazione. Tuttavia, quando specie strettamente imparentate, come cani e lupi, si accoppiano, la possibilità di un'ibridazione riuscita aumenta a causa delle loro somiglianze genetiche.

Sebbene molti ibridi siano sterili e non rappresentino una minaccia per la specie madre, alcuni ibridi possono competere con la specie madre e sostituirla nel tempo. Ciò è particolarmente preoccupante per le specie in via di estinzione con popolazioni vulnerabili. La scoperta dell’ibrido cane-volpe evidenzia il crescente contatto tra specie domestiche e selvatiche a causa degli insediamenti umani che violano gli habitat naturali. Questo contatto può portare alla trasmissione di malattie e alla potenziale distruzione della biodiversità.

È importante monitorare le interazioni tra le diverse specie per proteggere le specie vulnerabili o con scarsa popolazione. Sebbene sia improbabile che gli ibridi cane-volpe diventino un evento comune a causa della distanza genetica tra le due specie, questa scoperta serve a ricordare le conseguenze inaspettate che possono derivare dalle interazioni dei nostri cani con la fauna selvatica. L’impatto dei cani domestici sulle popolazioni di animali selvatici merita ulteriori ricerche e considerazioni.

Fonte:

- La conversazione