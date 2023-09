La rara serie di quattro Superlune per il 2023 terminerà questo venerdì

Sommario:

Questo venerdì sera segnerà la fine di un raro evento di quattro superlune nel 2023. Le superlune, che sono lune piene che appaiono più grandi e luminose del solito, hanno affascinato gli skywatcher di tutto il mondo. Questa sarà l’ultima occasione per osservare una superluna fino a settembre 2024.

Le Superlune si verificano quando la Luna piena si allinea con il punto più vicino nella sua orbita ellittica attorno alla Terra, nota come perigeo. Di conseguenza, la luna appare fino al 14% più grande e il 30% più luminosa di una tipica luna piena.

Il fenomeno delle superlune ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, attirando sia gli astronomi dilettanti che quelli professionisti. Questi eventi celesti forniscono uno spettacolo visivo che incanta gli osservatori e offre opportunità uniche per la fotografia e l'osservazione delle stelle.

Sebbene le superlune non siano scientificamente significative, contribuiscono all’interesse pubblico per l’astronomia e ispirano le persone a connettersi con le meraviglie dell’universo. Molti appassionati attendono con ansia questi eventi come un modo per apprezzare la bellezza e la grandezza del cosmo.

È importante notare che, sebbene le superlune creino un’esperienza visiva straordinaria, il loro impatto sulle maree e sull’ambiente terrestre è minimo. Contrariamente alla credenza popolare, le Superlune non causano disastri naturali o cambiamenti significativi nel comportamento umano.

Quindi, assicurati di segnare i tuoi calendari e cogli l'occasione per assistere all'ultima Superluna del 2023 questo venerdì. Non dimenticare di catturare questa meraviglia celeste attraverso il tuo obiettivo o semplicemente prenditi un momento per ammirare la bellezza del cielo notturno.

Definizioni:

– Superluna: una luna piena che coincide con il punto di massimo avvicinamento della Luna alla Terra, facendola apparire più grande e luminosa del solito.

– Perigeo: il punto dell'orbita ellittica della Luna più vicino alla Terra.

Fonte:

– Articolo di Wiliam Hunter per Mailonline