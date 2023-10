La complessità e la diversità degli eucarioti: scoperte recenti fanno luce sulle relazioni evolutive

Gli eucarioti comprendono una vasta gamma di organismi, che vanno dagli animali e dalle piante ai funghi e ai protisti. Studi recenti hanno svelato nuove intuizioni sulla storia evolutiva e sulle caratteristiche di questi organismi, fornendo una comprensione più profonda delle loro relazioni e abilità uniche.

Una scoperta affascinante, pubblicata sul Journal of Eukaryotic Microbiology da E. Hehenberger et al., riguarda l'identificazione di due nuovi simbionti di Parabasalia. Chiamato Snyderella spp. e Daimonympha gen. novembre, questi simbionti sono stati trovati nelle termiti Rugitermes sudamericane. L’aspetto più intrigante di questi simbionti è la loro struttura cellulare unica, che include una “testa” rotante. Questa scoperta suggerisce un’evoluzione parallela di questa affascinante caratteristica.

Inoltre, uno studio pubblicato su Nature Microbiology da S. Hess et al. introduce un micronuotatore toroidale naturale con un flagello eucariotico rotante. Questo straordinario organismo mette in mostra gli intricati meccanismi di propulsione presenti negli eucarioti, contribuendo ulteriormente alla nostra comprensione delle loro straordinarie capacità di locomozione.

In un'indagine separata pubblicata sul Journal of Eukaryotic Microbiology, K. More, AGB Simpson e S. Hess descrivono due nuove specie marine di Placopus. Queste specie possiedono la capacità unica di perforare la teca di Tetraselmis, migliorando così la nostra comprensione delle dinamiche predatore-preda negli ambienti marini.

In aggiunta alla conoscenza della storia evolutiva di Rhizaria, il Journal of Eukaryotic Microbiology presenta la discussione di Sericomyxa perlucida gen. et sp. nov., un rappresentante colto del lignaggio ramificato più profondo delle amebe vampirellidi. Questa scoperta evidenzia l’importanza di studiare lignaggi profondamente ramificati e amplia la nostra comprensione di Rhizaria.

Questi studi, pubblicati su riviste prestigiose come Trends in Ecology and Evolution, Journal of Eukaryotic Microbiology e Nature Microbiology, esemplificano gli sforzi continui per svelare le complessità della diversità e dell’evoluzione degli eucarioti. Scoprendo le relazioni tra i diversi gruppi eucariotici e facendo luce sulle loro caratteristiche e abilità uniche, questi risultati approfondiscono il nostro apprezzamento per la sorprendente complessità della vita sulla Terra.

Fonte:

– Il nuovo albero degli eucarioti. F. Burki et al. Tendenze in ecologia ed evoluzione. vol. 35, gennaio 2024, pag. 43.

– Nuovi simbionti Parabasalia Snyderella spp. e Daimonympha gen. nov. dalle termiti Rugitermes sudamericane e l'evoluzione parallela di una cellula con “testa” rotante. E. Hehenberger et al. Giornale di microbiologia eucariotica. vol. 70, settembre-ottobre. 2023, e12987.

– Un micronuotatore toroidale naturale con flagello eucariotico rotante. S. Hess et al. Microbiologia della natura. vol. 4, ottobre 2019, pag. 1620.

– Due nuove specie marine di Placopus (Vampyrellida, Rhizaria) che perforano la teca di Tetraselmis (Chlorodendrales, Viridiplantae). K. More, AGB Simpson e S. Hess. Giornale di microbiologia eucariotica: vol. 66, luglio-agosto. 2019, pag. 560.

– Descrizione del predatore marino Sericomyxa perlucida gen. et sp. nov., un rappresentante coltivato del lignaggio ramificato più profondo delle amebe vampirellidi (Vampyrellida, Rhizaria). K. More, AGB Simpson e S. Hess. Giornale di microbiologia eucariotica. vol. 68, novembre-dicembre 2021, e12864.