Esplorazione dei primi anni dell'Universo: cosmologia osservativa ed esperimenti radio

Cynthia Chiang, professoressa associata di fisica alla McGill University, è sempre stata attratta dal lavoro con le mani. Questa passione l'ha portata nel campo della cosmologia osservativa, dove studia l'origine e lo sviluppo del cosmo raccogliendo dati sui primi anni dell'universo.

Il viaggio di Chiang nella cosmologia osservativa è iniziato quando ha visitato un laboratorio presso il California Institute of Technology durante il processo di iscrizione alla scuola di specializzazione. È rimasta immediatamente affascinata dalle apparecchiature per il vuoto e dai criostati e sapeva di voler intraprendere questo campo. Dopo aver completato il dottorato, si è unita al team scientifico del telescopio Planck per studiare il fondo cosmico a microonde (CMB). Tuttavia, Chiang desiderava lavorare sulla costruzione del proprio strumento.

Mentre contemplava i suoi prossimi passi, Chiang trascorse un anno al Polo Sud come scienziata invernale per il South Pole Telescope. Durante la sua permanenza lì, si interessò alle onde radio cosmiche e passò dallo studio delle microonde cosmiche alle onde radio cosmiche. Chiang è ora concentrato sulla costruzione, l'implementazione e il funzionamento di strumenti in grado di rilevare segnali radio provenienti dalle epoche cruciali dell'universo primordiale, in particolare i secoli bui e l'alba cosmica.

I secoli bui si riferiscono a un’epoca in cui l’universo era composto principalmente da gas idrogeno neutro. L'alba cosmica avvenne leggermente più tardi quando si formarono le prime stelle. Queste ere sono difficili da osservare e richiedono ai ricercatori di recarsi in luoghi remoti della Terra per ridurre al minimo le interferenze provenienti dal resto del cosmo.

Gli strumenti costruiti a mano da Chiang mirano a catturare la luce della prima alba cosmica e dei secoli bui che la precedono. Attualmente, solo un team, chiamato EDGES, ha riportato potenziali osservazioni dell’era dell’alba cosmica, ma i loro risultati necessitano ancora di conferma o confutazione da parte di altri strumenti.

In un'intervista con Quanta, Chiang parla delle sue esperienze al Polo Sud, delle specificità del suo lavoro nella cosmologia osservativa e dell'entusiasmo nel risolvere i misteri attraverso la ricerca scientifica.

Definizioni:

Cosmologia osservativa: Lo studio dell'origine, della struttura e dell'evoluzione dell'universo attraverso la raccolta e l'analisi di dati osservativi.

Fondo cosmico a microonde (CMB): Radiazione relitta del Big Bang, utilizzata per studiare l'universo primordiale.

Secoli bui cosmici: Un periodo dell'universo primordiale in cui l'universo era composto principalmente da idrogeno gassoso neutro, risultante in un cielo scuro privo di stelle e galassie.

Alba Cosmica: L'era in cui iniziarono a formarsi le prime stelle, segnando la fine dei secoli bui. Queste prime stelle erano diverse dalle stelle osservate nell’universo attuale.

Linea da 21 centimetri: Una specifica lunghezza d'onda radio emessa dagli atomi di idrogeno, che può essere utilizzata per studiare diverse epoche della storia dell'universo.

Fonte:

Fonte: rivista Quanta

Fonte immagine: Unsplash