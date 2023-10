Nuovi approfondimenti sull'autoconsapevolezza del Gallo: oltre il test dello specchio

I galli sono molto più che semplici macchine che chiocciano e depongono le uova. Un recente studio condotto da ricercatori delle Università di Bonn e Bochum, insieme alla MSH Medical School di Amburgo, suggerisce che i galli hanno la capacità di riconoscersi allo specchio. Tuttavia, il successo di questo autoriconoscimento dipende da varie condizioni sperimentali. Questa scoperta intrigante non solo fa luce sulle capacità cognitive dei galli, ma ha anche implicazioni più ampie per comprendere l’autoconsapevolezza in altre specie animali. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, sfida la nostra comprensione convenzionale del comportamento dei polli.

L'idea di condurre test specchio sui polli è nata da una collaborazione tra gli scienziati e il Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün del Dipartimento di Biopsicologia dell'Università della Ruhr a Bochum. Nella prova del segno, sulla testa dell'animale viene posto un segno colorato che può essere visto solo allo specchio. Se l'animale esplora l'area contrassegnata vedendo il suo riflesso, ciò è considerato prova di autoriconoscimento. Tuttavia, non tutti gli animali mostrano questo comportamento, sollevando dubbi sulla validità del test.

Alla ricerca di un approccio più ecologicamente rilevante, i ricercatori hanno deciso di integrare il test dello specchio con il comportamento naturale dei galli. È noto che i galli emettono richiami di allarme quando è presente un predatore, avvertendo i loro conspecifici del pericolo. I ricercatori hanno allestito un'arena di prova e hanno proiettato l'immagine di un rapace in uno scompartimento, testando se i galli avrebbero emesso richiami di allarme in presenza della loro immagine riflessa insieme allo stimolo del predatore.

Sorprendentemente, i risultati hanno mostrato che i galli emettevano significativamente meno richiami di allarme quando confrontati con la loro immagine speculare rispetto a un conspecifico. Ciò suggerisce che i galli potrebbero essersi riconosciuti allo specchio e aver capito che l'immagine riflessa non era conspecifica. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questa interpretazione ed esplorare spiegazioni alternative.

Questo studio sfida la tradizionale concezione dei polli come animali meramente guidati dall’istinto e mette in luce il loro potenziale di autoconsapevolezza. Esaminando il comportamento dei galli in un contesto ecologicamente più rilevante, i ricercatori hanno fornito preziose informazioni sulle capacità cognitive di queste affascinanti creature. Ciò apre nuove strade per studiare il riconoscimento di sé in altri animali e approfondire la nostra comprensione della coscienza oltre gli esseri umani.

Domande frequenti:

D: Cos'è il test dello specchio?

Il test dello specchio è un metodo sperimentale comune utilizzato per determinare se gli animali possono riconoscersi in uno specchio, dimostrando consapevolezza di sé. In questo test, viene applicato un segno sul corpo dell'animale e si osserva la sua reazione al segno mentre si osserva il suo riflesso in uno specchio.

D: Cosa ha rivelato lo studio del gallo?

Lo studio sui galli condotto da ricercatori delle Università di Bonn e Bochum ha dimostrato che i galli possono avere la capacità di riconoscersi allo specchio. Tuttavia, i galli emettevano meno richiami di allarme quando confrontati con la loro immagine speculare rispetto a un conspecifico, suggerendo che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire il loro autoriconoscimento.

D: Perché lo studio è importante?

Questo studio sfida la convinzione comune che i polli siano animali semplici e mette in luce il loro potenziale di autoconsapevolezza. Esplorando il comportamento del gallo in un contesto più ecologicamente rilevante, lo studio apre nuove strade per comprendere l’autoriconoscimento negli animali e espandere la nostra conoscenza della coscienza oltre gli esseri umani.