L'Economist lancia lo Space Economy Summit

By

L'11 e il 12 ottobre l'Economist ospiterà il suo primo Space Economy Summit a Los Angeles, California. Il vertice ha lo scopo di evidenziare le potenzialità e le opportunità che un’economia basata sullo spazio può offrire. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 100 relatori provenienti da vari settori, tra cui l'industria spaziale e non solo, che condivideranno le loro idee per una nuova economia extra-mondiale in più di 60 sessioni.

Gli argomenti che verranno discussi al vertice includono la sostenibilità del volo spaziale, la mitigazione dei detriti spaziali, la produzione in orbita, l'osservazione della Terra e la commercializzazione ed esplorazione spaziale a lungo termine. L’obiettivo è incoraggiare la collaborazione e l’innovazione per far avanzare l’industria spaziale e realizzare il pieno potenziale della nuova economia spaziale.

Alcuni relatori di rilievo al vertice includono Peter Beck, Presidente e CEO di Rocket Lab; la dottoressa Laurie Leshin, direttrice del Jet Propulsion Laboratory della NASA; Sir Martin Rees, l'astronomo reale del Regno Unito; Il tenente generale John E. Shaw del comando spaziale degli Stati Uniti; e Dylan Taylor, presidente e amministratore delegato di Voyager Space.

Lo Space Economy Summit fornirà una piattaforma per i leader dei settori spaziali commerciali e governativi per incontrarsi e condividere idee. I partecipanti acquisiranno informazioni utili per contribuire ad accelerare l’innovazione nell’economia spaziale.

“Oggi lo spazio è affare di tutti. La rapida espansione del settore offre immense opportunità di collaborazione in tutti i settori”, ha affermato Helen Ponsford, responsabile del commercio, della tecnologia e della programmazione degli eventi di settore presso The Economist. “Siamo entusiasti che lo Space Economy Summit faciliterà conversazioni cruciali sulla realizzazione del pieno potenziale del nuovo spazio”.

Per maggiori informazioni e dettagli sulla registrazione, visitare il sito ufficiale dello Space Economy Summit.

-

Fonte:

- L'economista

– Il sito ufficiale dello Space Economy Summit