L'impatto economico di CU Boulder in Colorado raggiunge i 4.3 miliardi di dollari

Un nuovo studio condotto dalla Business Research Division della Leeds School of Business della CU Boulder ha rivelato che l'università ha generato un impatto economico significativo in tutto lo stato del Colorado, per un totale di 4.3 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2022-23. Ciò segna un aumento rispetto ai 3.3 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Lo studio ha analizzato vari fattori che hanno contribuito all'impatto economico di CU Boulder. L'università impiegava un totale di 19,189 docenti, personale e studenti, con una spesa combinata per stipendi e benefici di 1.1 miliardi di dollari. Questa occupazione ha creato un impatto economico diretto di 1.8 miliardi di dollari, comprendendo non solo gli stipendi ma anche la spesa dell'università per beni e servizi provenienti da fornitori locali.

Inoltre, l'impatto indiretto e indotto di CU Boulder, derivante dalla ricerca e dal trasferimento tecnologico, ha facilitato la crescita dell'azienda e la creazione di posti di lavoro, portando a un impatto totale di 2.5 miliardi di dollari. Fattori come l’inflazione, l’aumento delle spese di manodopera e il miglioramento della qualità dei dati con spese più dettagliate assegnate al Colorado hanno contribuito all’aumento dell’impatto economico. Lo status di CU Boulder come il maggiore contribuente economico all'area statistica metropolitana di Boulder dimostra anche la sua importanza per l'economia locale.

Inoltre, lo studio ha rilevato che le spese di ricerca della CU Boulder ammontavano a 643 milioni di dollari, con un conseguente contributo economico di 1.2 miliardi di dollari. La spesa per studenti e visitatori non locali dell'università nello stato ha raggiunto i 777 milioni di dollari, comprendendo spese per affitto, generi alimentari, trasporti, assistenza all'infanzia, attività ricreative e assistenza sanitaria.

La spesa diretta di CU Boulder durante l'anno fiscale è stata stimata in 700 milioni di dollari, inclusi i costi preventivati ​​per progetti di costruzione. In particolare, i progetti di ristrutturazione dell'Hellems Arts and Sciences e del Mary Rippon Outdoor Theatre sono stati tra i più grandi progetti presso CU Boulder.

Se si considera l'impatto economico complessivo di tutti i campus e gli ospedali affiliati del sistema dell'Università del Colorado, l'impatto totale in tutto lo stato ha raggiunto l'impressionante cifra di 17.2 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2022-23, supportando un totale di 98,175 posti di lavoro principalmente a Boulder, Denver e le aree metropolitane di Colorado Springs.

È importante notare che lo studio non ha incluso l’impatto degli ex studenti, dei pensionati, dell’atletica o del trasferimento tecnologico. Tuttavia, questi risultati evidenziano il contributo significativo che CU Boulder apporta all'economia dello stato e alla qualità della vita complessiva.

– Divisione di ricerca aziendale della Leeds School of Business di CU Boulder