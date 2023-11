Una nuova prospettiva sulle origini delle onde gravitazionali

Nell’universo primordiale, un fenomeno peculiare noto come “inflazione” ha svolto un ruolo fondamentale nel modellare il cosmo come lo conosciamo. Questo straordinario processo ha comportato l’espansione dell’universo da un punto minuscolo alla vasta distesa di cui siamo testimoni oggi. Addentrandosi nel regno della fisica quantistica, gli scienziati dell'Accademia cinese delle Scienze hanno intrapreso un'analisi rigorosa di 15 anni di dati sulla tempistica delle pulsar per far luce sulle complessità di questo evento cosmico.

I dati resilienti provengono dall’Osservatorio nordamericano Nanohertz per le onde gravitazionali (NANOGrav), che utilizza un approccio non convenzionale per rilevare le onde gravitazionali. Monitorando da vicino le pulsar – oggetti astronomici in rapida rotazione spesso paragonati a cronometristi celesti – i ricercatori possono discernere i sottili cambiamenti causati da queste onde sfuggenti. Il lavoro pionieristico degli astronomi Ronald Hellings e George Downs nel 1983 gettò le basi per l’utilizzo di schiere di pulsar per sondare gli effetti delle onde gravitazionali.

Gli array di temporizzazione Pulsar, come NANOGrav, hanno recentemente fatto passi da gigante nell'identificare un particolare tipo di onda gravitazionale chiamata fondo d'onda gravitazionale stocastica (SGWB). Analogamente allo sfondo cosmico a microonde, che si manifesta come un debole bagliore che riverbera dall’universo primordiale, l’SGWB permea la vasta distesa dello spazio in tutte le direzioni. Al posto delle microonde, le onde gravitazionali deformano il tessuto stesso dello spazio-tempo, un fenomeno che può essere rilevato attraverso l’osservazione meticolosa delle pulsar appropriate. Curiosamente, alcune delle fonti di questa distorsione cosmica risalgono all’epoca dell’inflazione.

Tra le varie teorie sull’origine del SGWB, un’ipotesi attira notevole attenzione. Chiamata inflazione “ultra-slow-roll”, questa particolare forma di inflazione ha lottato con le forze di attrito durante l’universo primordiale, portando alla formazione di materia raggruppata che emette i segnali SGWB osservati da NANOGrav e da altri esperimenti con array di temporizzazione delle pulsar. Tuttavia, persistono spiegazioni alternative, e uno di questi contendenti è il concetto di ispirazione dei sistemi binari di buchi neri supermassicci come potenziali fonti delle intriganti scoperte dei PTA.

Per svelare l'enigma della provenienza dell'SGWB, Bo Mu e i suoi colleghi dell'Accademia cinese delle scienze hanno pubblicato un articolo preliminare su arXiv, in attesa di revisione paritaria. Questo studio innovativo analizza 15 anni di dati accumulati da NANOGrav, raccolti da diversi telescopi all’interno del consorzio. La loro analisi indica che le osservazioni si allineano più strettamente con le previsioni dell’inflazione dell’USR che con altre potenziali fonti come i sistemi binari dei buchi neri o la “collisione di bolle della transizione di fase cosmologica”.

Far corrispondere i dati empirici ai modelli teorici costituisce una ricerca vitale nel regno della fisica teorica. Questa ricerca rappresenta un passo importante verso la comprensione della nuova fisica alla base delle onde gravitazionali. Supponendo che superi con successo il processo di revisione tra pari, si prevede che numerosi studi successivi approfondiranno lo svelamento delle origini del maestoso mondo delle onde gravitazionali.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è l’inflazione nell’universo primordiale?

L’inflazione si riferisce a un processo avvenuto nell’universo primordiale in cui esso si espanse rapidamente da un punto infinitesimamente piccolo alle sue enormi dimensioni attuali.

Cosa sono gli array di temporizzazione delle pulsar?

Gli array di temporizzazione delle pulsar (PTA) sono sistemi che utilizzano le misurazioni temporali precise di più pulsar per rilevare le onde gravitazionali.

Cos'è il fondo stocastico delle onde gravitazionali (SGWB)?

Lo sfondo stocastico delle onde gravitazionali è simile allo sfondo cosmico delle microonde e rappresenta un bagliore coerente originario dell'universo primordiale. Tuttavia, al posto delle microonde, si tratta di onde gravitazionali che si irradiano in tutte le direzioni.

Cos’è l’inflazione ultra-slow-roll (USR)?

L’inflazione a rotazione ultra-lenta è un tipo specifico di inflazione che ha resistito alle forze di attrito durante l’universo primordiale, determinando la formazione di materia raggruppata che genera i segnali SGWB osservati dagli array di temporizzazione delle pulsar.

Quali sono le potenziali fonti alternative del fondo delle onde gravitazionali?

Oltre all’inflazione ultra-lenta, i sistemi binari di buchi neri supermassicci inspiranti sono stati proposti come potenziale fonte alternativa per le scoperte sugli array di temporizzazione delle pulsar.