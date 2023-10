L'impatto dei lombrichi sull'erosione del suolo

In un recente studio, i ricercatori dell’Università di Stanford hanno studiato il ruolo dei lombrichi nei processi di alterazione del suolo. I lombrichi sono noti per la loro capacità di scomporre materiale organico e granuli di sedimenti, rendendoli preziosi per il giardinaggio e il compostaggio. Secondo Adrian Wackett, dottorando in scienze del suolo a Stanford, i lombrichi consumano i granelli del terreno e trattengono quelli più grandi nel ventriglio, favorendo la disgregazione del suolo e il rilascio di sostanze nutritive.

Tuttavia, sebbene i lombrichi possano essere utili in ambienti controllati, possono rappresentare una minaccia se introdotti negli ecosistemi naturali. Le loro attività possono avere un impatto sui processi del suolo, come la ritenzione di materia organica e sostanze nutritive, nonché sull’infiltrazione di acqua e sulle reazioni chimiche. Inoltre, i lombrichi contribuiscono al ciclo dell’anidride carbonica scomponendo il materiale organico e rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera.

Il gruppo di ricerca ha condotto lo studio nella foresta nazionale El Yunque a Porto Rico, esaminando i cambiamenti nelle dimensioni dei sedimenti all’interno della colonna di suolo dove erano presenti i lombrichi. Hanno scoperto che le aree in cui erano scavati i lombrichi avevano dimensioni medie delle particelle più piccole, indicando un impatto significativo sulla struttura del suolo. In effetti, i granelli di quarzo nella zona di bioturbazione dei vermi erano quasi il 50% più piccoli di quelli senza attività dei vermi.

Questo studio è il primo a indagare la degradazione della silice indotta dai vermi nei terreni in situ. I ricercatori hanno stimato che i lombrichi contribuiscono per circa il 2% al totale degli agenti atmosferici nei suoli di El Yunque. Tuttavia, questa è considerata una stima conservativa, poiché i lombrichi potrebbero potenzialmente rappresentare un meccanismo di alterazione degli agenti atmosferici più sostanziale di quanto inizialmente creduto.

La diffusione dei lombrichi in nuovi territori può portare ad un aumento dei tassi di deterioramento. Sono stati osservati lombrichi infiltrarsi nelle foreste alle latitudini settentrionali che storicamente erano prive di vermi. Il team ha studiato i profili del suolo in Alaska, Minnesota, Finlandia e Svezia, osservando i cambiamenti nella dimensione media delle particelle nelle aree in cui i lombrichi avevano recentemente invaso.

Sebbene i singoli lombrichi possano causare piccoli cambiamenti, l’effetto cumulativo dell’attività dei lombrichi sull’erosione del suolo è sostanziale. Comprendere l'impatto dei lombrichi sulle dinamiche di alterazione del suolo è fondamentale per prevedere e gestire i processi del suolo in vari ecosistemi.

