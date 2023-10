Elemento misterioso trovato in antiche scintille di lava Teoria della perdita del nucleo terrestre

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sconcertante dopo aver rilevato un elemento misterioso nella lava antica, portando a teorie secondo cui il nucleo della Terra perde acqua. Uno studio sui flussi di lava risalenti a 62 milioni di anni fa sull'isola di Baffin, nell'arcipelago artico canadese, ha rivelato livelli insolitamente elevati di elio-3, un raro isotopo associato al funzionamento interno del nostro pianeta. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, hanno suscitato un intenso dibattito tra ricercatori ed esperti.

Il gruppo di ricerca, composto da geochimici della Woods Hole Oceanographic Institution e del California Institute of Technology, ha raccolto dati sugli antichi flussi di lava dell'isola di Baffin. Hanno scoperto che la massa continentale conteneva i rapporti più alti di elio-3, elio-4 e un altro isotopo mai trovato nelle rocce vulcaniche terrestri. Ciò ha attirato notevole attenzione, poiché è significativo il ritrovamento di livelli così elevati di elio-3 in un sito non astronomico.

L'elio-3 è estremamente raro a causa della sua natura. Una volta raggiunta la superficie, fugge nell’atmosfera e si disperde nello spazio. Pertanto, se l'elio-3 viene scoperto sulla superficie, è probabile che abbia avuto origine dal nucleo terrestre. Questa scoperta potrebbe potenzialmente fornire esempi fisici di materiale del nucleo, sfidando la precedente comprensione secondo cui il nucleo della Terra era sigillato.

Le implicazioni di questa scoperta sono immense. Gli scienziati potrebbero studiare il materiale del nucleo in modi prima impossibili se si riuscisse a stabilire che il materiale fuoriesce effettivamente dal nucleo. La presenza dell’elio-3 primordiale potrebbe nascondere segreti sulla formazione del nostro pianeta a cui non è possibile accedere con altri mezzi. Questa rivelazione suggerisce che la Terra profonda è più dinamica di quanto precedentemente previsto, ribaltando le nozioni convenzionali di isolamento geochimico tra il nucleo e gli altri strati del nostro pianeta.

Forrest Horton, geochimico della Woods Hole Oceanographic Institution, definisce la scoperta “entusiasmante” e sottolinea che c’è ancora molto lavoro da fare. Lo studio ha sollevato più domande che risposte, aprendo nuove strade per la ricerca sul nucleo della Terra. Ulteriori prove della perdita del nucleo sono state fornite nel rapporto degli scienziati pubblicato sulla rivista Nature.

Nel complesso, questa scoperta rivoluzionaria mette alla prova le conoscenze esistenti sul nucleo della Terra e offre agli scienziati l'opportunità di esplorare il materiale del nucleo in modi senza precedenti. Le implicazioni di questa ricerca potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione della formazione e delle dinamiche del nostro pianeta.

Fonte:

– The Irish Sun (nessun URL fornito)

– Natura (Diario)