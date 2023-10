Il nucleo che perde della Terra: svelare il mistero dell'elio-3

By

Una scoperta rivoluzionaria sull'isola canadese di Baffin ha fatto luce su un mistero sconcertante che circonda il nucleo della Terra. Gli scienziati hanno trovato una perdita di elio, in particolare di elio-3, nelle rocce vulcaniche, indicando che i gas nobili fuoriescono dal nucleo della Terra da oltre mille anni. La presenza di elio-3 è particolarmente intrigante poiché è più comune nello spazio interstellare che sulla Terra.

A differenza del suo omologo elio-4, che è abbondante sul nostro pianeta, l’elio-3 è scarso. Pertanto, l’abbondanza di questo raro isotopo ha sorpreso i ricercatori. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, suggeriscono che grandi quantità di elio-3 derivano da origini più profonde, piuttosto che essere contaminate dall’atmosfera. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulla scarsità di elio-3 sulla Terra.

L'autore principale dello studio Forrest Horton, scienziato associato del dipartimento di geologia e geofisica della Woods Hole Oceanographic Institution, ha spiegato che l'elio-3 si perde nello spazio perché è raro e non viene prodotto o aggiunto al pianeta in quantità significative. Mentre la porzione rocciosa della Terra si muove e fa convezione, l'elio-3 viene rilasciato durante la fase di raffreddamento, fuggendo nell'atmosfera e infine nello spazio.

La miscela di entrambi gli isotopi di elio nelle rocce vulcaniche indica che la presenza di elio-3 non è il risultato di contaminazione o interazioni recenti. E’ invece un segno delle sue antiche origini. La maggior parte dell'elio sulla Terra dovrebbe essersi dissipato nel corso di miliardi di anni, ma la persistenza dell'elio-3 suggerisce che ci sono sacche del mantello terrestre che devono ancora rilasciare il loro elio o una riserva a lenta fuoriuscita.

Questa scoperta supporta anche la teoria secondo cui il nostro pianeta ha avuto origine da una nebulosa solare, una nube di gas e polvere in collasso. Questi gas, potenzialmente ereditati dalla nebulosa solare durante la formazione del sistema solare, sono meglio conservati all’interno della Terra di quanto si credesse in precedenza. Le implicazioni di misurazioni elevate di 3He/4He aprono nuove strade per comprendere la formazione e l’evoluzione del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è l'elio-3?

R: L'elio-3 è un raro isotopo dell'elio meno abbondante sulla Terra ma più diffuso nello spazio interstellare.

D: Come hanno fatto i ricercatori a scoprire la perdita di elio-3?

R: Gli scienziati hanno trovato elio-3 nelle rocce vulcaniche dell'isola canadese di Baffin, indicando una perdita dal nucleo della Terra.

D: Perché la presenza di elio-3 è significativa?

R: L’abbondanza di elio-3 suggerisce origini più profonde e antiche, sfidando le precedenti ipotesi sulla sua scarsità sulla Terra.

D: Come fa l'elio-3 a fuoriuscire dalla Terra?

R: Durante la fase di raffreddamento del processo di convezione della Terra, l'elio-3 si perde nell'atmosfera e alla fine fugge nello spazio.

D: Quali implicazioni ha la scoperta?

R: La scoperta supporta la teoria secondo cui la Terra ha avuto origine da una nebulosa solare e fornisce informazioni sulla conservazione dei gas all'interno del nostro pianeta.