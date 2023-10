Lo sciame meteorico dei Draconidi: cosa devi sapere

L'annuale pioggia di meteoriti Draconidi raggiungerà il suo picco questo fine settimana, offrendo agli osservatori del cielo una grande opportunità di assistere a uno spettacolo celeste. Dal 6 al 10 ottobre, il picco dello sciame meteorico delle Draconidi dovrebbe verificarsi domenica o lunedì. Quest’anno, la luna sarà illuminata per meno del 20%, promettendo cieli bui ideali per l’avvistamento di meteoriti.

Per osservare lo sciame, inizia individuando la costellazione del Draco, da cui sembra che abbiano origine i Draconidi. Nel Nord America, la costellazione del Draco si trova in alto a nord-ovest dopo il tramonto. Se l'Orsa Maggiore, conosciuta anche come l'Orsa Maggiore, è visibile, Draco si troverà a circa 30 gradi sopra di essa. In alternativa, puoi utilizzare un'app per osservare le stelle per localizzare la costellazione. Trova un posto lontano dall'inquinamento luminoso, sistema una sedia comoda e lascia che i tuoi occhi si adattino. Con un po’ di fortuna, potresti intravedere queste “stelle cadenti”.

I Draconidi sono creati dai detriti della cometa 21P/Giacobini-Zinner. Mentre la cometa attraversa il sistema solare, lascia dietro di sé pezzi di roccia e ghiaccio. Quando la Terra passa attraverso questi detriti, brucia nella nostra atmosfera, dando origine alle strisce di luce che chiamiamo meteore.

La cometa 21P/Giacobini-Zinner è una cometa relativamente piccola, che misura circa 1.24 chilometri di diametro. Orbita attorno al sole una volta ogni 2 anni ed è stata scoperta dall'astronomo francese Michel Giacobini nel 6.6. Lo sciame meteorico draconide associato a questa cometa ha dato spettacolo in passato, in particolare nel 1900 e nel 1933. Sebbene meno attivo negli ultimi anni, 1946 è stato anche un buon anno per osservare questa pioggia di meteoriti.

Se sei interessato a osservare le stelle oltre lo sciame meteorico delle Draconidi, considera l'utilizzo dei migliori telescopi e binocoli consigliati dagli esperti. Inoltre, se desideri scattare foto dello sciame meteorico o del cielo notturno, la nostra guida sull'astrofotografia ti fornirà suggerimenti utili per aiutarti a iniziare.

Fonte:

– Scienza della NASA