Gli scienziati scoprono nuove informazioni sulla storia dell'oro

By

Gli scienziati della Yale University e del Southwest Research Institute (SRI) hanno fatto una scoperta significativa sulla formazione dell'oro e di altri metalli preziosi. I ricercatori, guidati dal professor Jun Korenaga della Facoltà di Arti e Scienze di Yale, hanno presentato i loro risultati in uno studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences.

Lo studio fornisce risposte a domande di vecchia data su come l’oro e il platino siano riusciti a penetrare nelle tasche poco profonde del mantello terrestre, anziché sprofondare in profondità nel nucleo del pianeta. Inoltre, la ricerca fa luce sul processo di formazione dei pianeti nell’universo.

Tradizionalmente, si credeva che i metalli preziosi fossero stati depositati sulla Terra dopo la collisione del pianeta con corpi delle dimensioni della Luna nello spazio, miliardi di anni fa. Tuttavia, l’esatto processo di assorbimento di questi metalli è rimasto un mistero. L'oro e il platino, in particolare, sono elementi altamente “siderofili”, cioè attratti dal ferro. Sulla base di ciò, gli scienziati si aspettavano che questi metalli si raccogliessero nel nucleo metallico della Terra, piuttosto che vicino alla superficie.

Korenaga e il suo team hanno sviluppato una nuova teoria che ruota attorno a una regione “transitoria” nel mantello terrestre. Questa regione, dove la parte superficiale del mantello si scioglie mentre la parte più profonda rimane solida, ha proprietà uniche che possono intrappolare efficacemente i componenti metallici in caduta. Li consegna lentamente al resto del mantello. I ricercatori ritengono che questo processo di distribuzione sia in corso e che i resti della regione transitoria possano essere visti come anomalie geofisiche nel mantello profondo.

I risultati non solo forniscono informazioni sull’evoluzione geologica e fisica della Terra, ma rivelano anche i tempi significativi coinvolti nella formazione del pianeta. Le dinamiche della regione transitoria del mantello si verificano in un breve periodo, circa un giorno, ma la loro influenza sull'evoluzione della Terra dura da miliardi di anni.

La ricerca è stata finanziata dalla NASA e dalla National Science Foundation.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze

- Università di Yale

– Istituto di ricerca del sud-ovest (SRI)