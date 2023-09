Un nuovo sorprendente mosaico del cratere Shackleton rivela un potenziale serbatoio di ghiaccio d'acqua

By

Gli scienziati sono riusciti in un’impresa creando un’immagine a mosaico del cratere Shackleton, che mostra le regioni permanentemente in ombra (PSR) della luna. Questo straordinario mosaico è stato reso possibile grazie alla collaborazione della fotocamera Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA e della ShadowCam del Korea Aerospace Research Institute (KARI), ciascuna delle quali offre capacità uniche per catturare i territori inesplorati della superficie lunare.

Il cratere Shackleton, situato al polo sud lunare, è rimasto completamente buio per miliardi di anni, rendendolo una regione interessante da studiare. Gli scienziati sono incuriositi dalla possibilità che il ghiaccio d’acqua possa essersi accumulato nelle sue profondità, fungendo da potenziale risorsa per future missioni lunari.

La fotocamera LRO, dotata di obiettivi stretti e grandangolari, fornisce immagini ad alta risoluzione della Luna da oltre un decennio. Tuttavia, non è in grado di catturare immagini in aree prive di luce solare diretta. Questa limitazione viene superata da ShadowCam, che ha una sensibilità alla luce 200 volte maggiore rispetto alla LRO Camera, consentendole di rivelare dettagli mai visti prima catturando la luce solare riflessa dalle caratteristiche geologiche della luna o Earthshine.

Combinando le immagini scattate da entrambe le fotocamere, il mosaico del cratere Shackleton mostra i suoi fianchi e il bordo illuminati dal sole catturati dalla fotocamera LRO, così come le pareti interne e il pavimento non illuminati rivelati da ShadowCam.

Il cratere Shackleton e altri PSR lunari hanno raccolto un notevole interesse da parte di scienziati e ingegneri a causa del loro potenziale di ospitare ghiaccio d'acqua. Stabilire l’utilizzo delle risorse in situ estraendo il ghiaccio d’acqua sulla Luna potrebbe ridurre significativamente i costi delle missioni di rifornimento e fornire risorse vitali per le future missioni spaziali con equipaggio.

Il cratere Shackleton, che prende il nome dall'esploratore antartico Sir Ernest Shackleton, ha un immenso valore scientifico e sarà ulteriormente esplorato nelle prossime missioni Artemis della NASA. Queste missioni mirano a far atterrare gli esseri umani sulla superficie lunare, mirando specificamente al Polo Sud nel 2025.

Il dibattito esistente sulla presenza di ghiaccio d’acqua all’interno del cratere Shackleton rimane in corso, ma l’immagine del mosaico apre nuove possibilità per l’esplorazione e le indagini scientifiche. I PSR della Luna, comprese le 324 regioni conosciute al 2019, offrono una finestra sulla storia geologica e sull'evoluzione della Luna.

