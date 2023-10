Modellazione dell'atmosfera terrestre nel tempo: implicazioni per la ricerca della vita sugli esopianeti

Gli scienziati che studiano l’astrobiologia, la ricerca della vita nell’Universo, spesso usano la Terra come modello per comprendere i processi biologici ed evolutivi. Ciò include la ricerca di pianeti che assomigliano alla Terra, noti come analoghi della Terra. Nello specifico, gli scienziati cercano pianeti rocciosi che orbitano all'interno della zona abitabile della loro stella e hanno atmosfere composte da azoto, ossigeno e anidride carbonica. Tuttavia, l’atmosfera terrestre è cambiata in modo significativo nel corso del tempo.

I ricercatori della Cornell University hanno creato una simulazione dell'atmosfera terrestre durante l'Eone Fanerozoico, gli ultimi 500 milioni di anni della storia della Terra. Questa simulazione può avere implicazioni significative nella ricerca della vita sui pianeti extrasolari. Il team, guidato da Rebecca Payne e Lisa Kaltenegger, ha creato un modello che combina modelli climatici consolidati con nuove simulazioni atmosferiche per prevedere come sarebbe stata l’atmosfera di questo periodo.

L'Eone Fanerozoico è particolarmente importante per l'evoluzione dell'atmosfera terrestre e della vita terrestre. Questo periodo vide un aumento del contenuto di ossigeno e l’emergere di animali, dinosauri e piante terrestri. Analizzando gli spettri di trasmissione della Terra durante l'Eone Fanerozoico, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla composizione dell'atmosfera di un pianeta extrasolare.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che le impronte chimiche della vita nell’atmosfera di un pianeta extrasolare simile alla Terra sarebbero più pronunciate durante l’Eone Fanerozoico rispetto alla Terra moderna. Ciò è dovuto ai livelli di ossigeno più elevati che hanno caratterizzato questo periodo. Lo studio ha inoltre identificato due coppie chiave di biofirme, ossigeno e metano, e ozono e metano, che apparivano più forti circa 300 milioni di anni fa, quando i livelli di ossigeno erano significativamente più alti.

Questa ricerca è cruciale nella ricerca di segni di vita sugli esopianeti. Comprendendo come l'atmosfera terrestre si è evoluta nel tempo, gli scienziati possono interpretare meglio i dati ottenuti dalle osservazioni degli esopianeti. Questa conoscenza aiuterà a identificare obiettivi promettenti per missioni future, come il James Webb Space Telescope della NASA, nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– “Bounty di ossigeno per esopianeti simili alla Terra: spettri della Terra attraverso il Fanerozoico” – Avvisi mensili della Royal Astronomical Society: Lettere

- Università Cornell