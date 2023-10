Le implicazioni dell'atmosfera terrestre sulla ricerca della vita nell'universo

Nel campo dell’astrobiologia, gli scienziati spesso guardano alla Terra come modello per comprendere le possibilità della vita nell’universo. Gli analoghi della Terra, pianeti che assomigliano al nostro in termini di abitabilità e composizione atmosferica, sono di particolare interesse. Tuttavia, l'atmosfera terrestre si è evoluta drasticamente nel corso del tempo, rendendo necessario comprendere il suo passato per cercare meglio segni di vita su altri pianeti.

L'Eone Fanerozoico, che abbraccia gli ultimi 500 milioni di anni, ha svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione dell'atmosfera terrestre e nell'emergere di varie specie. Questo periodo vide un aumento del contenuto di ossigeno e lo sviluppo di animali, piante terrestri e dinosauri. Tuttavia, gli attuali metodi utilizzati per cercare segni di vita sugli esopianeti non tengono conto dei cambiamenti nell’atmosfera terrestre nel tempo.

Per colmare questa lacuna, un team di ricercatori della Cornell University ha creato una simulazione dell’atmosfera terrestre durante l’Eone Fanerozoico. Guidato da Rebecca Payne e Lisa Kaltenegger, il team mirava a fornire uno strumento per pianificare e interpretare le osservazioni delle atmosfere degli esopianeti. Comprendendo la composizione dell'atmosfera terrestre nei diversi periodi, gli astronomi possono identificare meglio obiettivi promettenti per la ricerca della vita.

Lo studio degli esopianeti sta attualmente passando dalla scoperta alla caratterizzazione, aiutato da telescopi avanzati in grado di ottenere spettri direttamente dalle atmosfere degli esopianeti. Attraverso tecniche come l’imaging diretto e l’analisi degli spettri di trasmissione, gli astronomi possono raccogliere dati cruciali sulla composizione delle atmosfere degli esopianeti. Si prevede che il prossimo telescopio spaziale James Webb fornirà informazioni ancora più dettagliate.

Sebbene siano stati scoperti e caratterizzati numerosi esopianeti, mancano analoghi alla Terra nei diversi stadi dell’evoluzione atmosferica. L'Eone Fanerozoico, in particolare, è interessante per i suoi significativi sviluppi nella vita terrestre. Simulando gli spettri di trasmissione generati dall'atmosfera di un pianeta, i ricercatori possono determinarne la composizione e la presenza di segni di vita.

Comprendere l’evoluzione dell’atmosfera terrestre può fornire preziose informazioni per guidare la ricerca della vita sugli esopianeti. Identificando gli analoghi della Terra nei diversi stadi di sviluppo atmosferico, gli scienziati possono restringere il campo dei potenziali bersagli nella caccia alla vita extraterrestre.

Fonte:

– “Bounty di ossigeno per esopianeti simili alla Terra: spettri della Terra attraverso il Fanerozoico” – Rebecca Payne e Lisa Kaltenegger

– Universo oggi