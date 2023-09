Buchi neri trovati a una vicinanza record alla Terra

By

Una recente scoperta ha rivelato la presenza di buchi neri a una distanza notevolmente vicina alla Terra. È noto che l’ammasso stellare delle Iadi, situato a 153 anni luce di distanza, ospita due o tre buchi neri. A differenza delle scoperte precedenti, questi buchi neri si trovano in un ammasso visibile ad occhio nudo da cieli moderatamente bui.

L'ammasso stellare delle Iadi è spesso messo in ombra dal suo vicino più famoso, le Pleiadi. Tuttavia, le Iadi sono l’ammasso stellare più vicino alla Terra. Precedenti osservazioni di buchi neri erano state effettuate molto più lontano, e l'attuale detentore del record è Gaia BH1, situata a 1,600 anni luce di distanza.

La scoperta dei buchi neri nell'ammasso delle Iadi è stata resa possibile dalle misurazioni precise delle posizioni e dei movimenti delle stelle dell'ammasso. Sono stati utilizzati modelli computerizzati per replicare la distribuzione delle stelle attorno al centro dell'ammasso e le corrispondenze migliori sono state trovate quando sono stati inclusi due o tre buchi neri.

Questa osservazione ha importanti implicazioni per comprendere l’evoluzione degli ammassi stellari e il loro contributo alle sorgenti di onde gravitazionali. Fornisce inoltre preziose informazioni su come la presenza dei buchi neri influisce sulla dinamica degli ammassi stellari.

La maggior parte delle ricerche sui buchi neri si sono concentrate sugli ammassi globulari nell’alone della Via Lattea, ma questa scoperta suggerisce che gli ammassi aperti come le Iadi, che sono più vicini alla Terra, offrono interessanti opportunità per ulteriori studi.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati negli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

