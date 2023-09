La strategia di sopravvivenza delle mosche delle nevi: autoamputazione a temperature sotto lo zero

I ricercatori dell’Università di Washington hanno fatto una scoperta interessante sulla strategia di sopravvivenza delle mosche delle nevi. Queste mosche gru incapaci di volare che vivono in ambienti gelidi hanno la capacità di autoamputare i loro arti congelati per sopportare temperature sotto lo zero. Pubblicato su Current Biology, lo studio intitolato “La neve vola congelandosi gli arti auto-amputati per sostenere il comportamento a temperature sotto lo zero” approfondisce questo fenomeno estremo.

A differenza della maggior parte degli insetti che diventano inabili a temperature gelide, le mosche delle nevi possono rimanere attive anche a temperature fino a -10°C. Scienziati cittadini, come sciatori e alpinisti, hanno raccolto le mosche delle nevi dalle remote regioni alpine del Pacifico nordoccidentale. Delle 256 mosche delle nevi adulte raccolte, al 20% mancavano già una o più zampe.

Attraverso la termografia, i ricercatori hanno osservato che i moscerini delle nevi potevano camminare con una temperatura corporea media di -7°C. A temperature così basse si forma la cristallizzazione del ghiaccio nei fluidi corporei, a partire dalle estremità. Per sopravvivere a questa cristallizzazione, le mosche delle nevi amputano rapidamente le loro zampe prima che il ghiaccio possa raggiungere i loro organi vitali. L'amputazione avviene a livello dell'articolazione tra il femore e il trocantere.

La reazione di autoamputazione può essere innescata da neuroni termosensoriali che rilevano i cambiamenti di temperatura durante la cristallizzazione del ghiaccio. Mentre l'autoamputazione è comune in altre mosche gru come risposta alle minacce dei predatori, le mosche delle nevi non rispondono agli stimoli meccanici. Invece, le loro gambe vengono amputate come meccanismo di sopravvivenza.

Vivere in habitat estremi offre vantaggi alle mosche delle nevi. Il loro habitat è per lo più libero da predatori, consentendo la deposizione indisturbata delle uova. Sono state osservate anche mosche delle nevi accoppiarsi apertamente sulla superficie della neve per lunghi periodi. Tuttavia, il futuro dei moscerini delle nevi è incerto a causa dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo. La perdita del manto nevoso di fine inverno causata dai cambiamenti climatici influenzerà le condizioni termiche e la sopravvivenza dei moscerini delle nevi, portandoli potenzialmente all’estinzione.

In conclusione, l'autoamputazione delle mosche delle nevi è un incredibile adattamento che consente loro di sopravvivere a temperature sotto lo zero. Tuttavia, la loro esistenza è minacciata dai cambiamenti climatici e dalla perdita dei loro habitat naturali.

