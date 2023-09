Una prospettiva diversa: l’Universo è più piccolo di quanto pensiamo?

By

Secondo un nuovo studio, l’universo osservabile potrebbe in realtà essere la maggior parte di ciò che esiste. Mentre la maggior parte dei cosmologi ritiene che il nostro angolo osservabile dell’universo sia solo una piccola parte di una creazione molto più grande o addirittura infinita, questo studio sostiene il contrario.

Uno dei motivi per cui gli scienziati credono da tempo che l’universo sia grande è dovuto alla distribuzione degli ammassi di galassie. Se l’universo si estendesse solo fino a ciò che possiamo vedere, le galassie oltre la nostra portata osservabile non sarebbero attratte dalle forze gravitazionali verso di noi, creando uno schema di clustering asimmetrico. Tuttavia, le galassie si raggruppano uniformemente su larga scala in tutto l’universo visibile, suggerendo omogeneità e isotropia.

Lo spaziotempo indica anche un universo più grande. Se lo spaziotempo non fosse piatto, la nostra percezione delle galassie distanti sarebbe distorta, facendole apparire molto più grandi o più piccole di quanto non siano in realtà. Il fatto che le galassie distanti appaiano solo leggermente più grandi a causa dell’espansione cosmica suggerisce che il cosmo deve essere almeno 400 volte più grande dell’universo osservabile.

Inoltre, lo sfondo cosmico delle microonde, che è un corpo nero quasi perfetto, presenta un enigma. A parte le piccole fluttuazioni di temperatura, è più uniforme di quanto dovrebbe essere. Per spiegare ciò, gli astronomi hanno proposto un’inflazione cosmica precoce, subito dopo il Big Bang. Se questo modello fosse accurato, l’universo potrebbe essere circa 10^26 volte più grande di quanto possiamo osservare.

Tuttavia, questo nuovo studio esplora la teoria delle stringhe e l’idea della “palude”. La teoria delle stringhe, una raccolta di metodi matematici, aiuta a sviluppare modelli fisici complessi. Alcuni modelli della teoria delle stringhe sono più promettenti di altri, alcuni sono compatibili con la gravità quantistica e altri no. La maggior parte dei modelli inflazionistici della teoria delle stringhe cadono nella “palude”, indicando che non sono promettenti.

I ricercatori di questo studio propongono l’idea di strutture a dimensione superiore all’interno della teoria delle stringhe per spiegare l’universo senza un’inflazione cosmica precoce. Questo approccio consente un universo che è solo cento o mille volte più grande di quello che possiamo osservare. Sebbene questo studio presenti una prospettiva diversa, sono necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per confermare o contestare questi risultati.

Fonte:

– I punti principali dell'articolo si basano su “Una visione logaritmica dell'Universo” di Pablo Carlos Budassi.

– Le immagini utilizzate nell'articolo sono attribuite a Nick Strobel e APS/Alan Stonebraker.